Trois fois plus de téléspectateurs potentiels devant les matchs des Mavs

Les audiences TV des Mavs pourraient grimper l’an prochain. Les Texans ont en effet conclu un accord sur plusieurs années pour les droits de diffusion locale qui, selon la franchise, triplera le nombre de personnes qui pourront suivre gratuitement la plupart des matchs du champion en titre de la Conférence Ouest.

L’accord avec TEGNA, qui entre en vigueur pour la prochaine saison, permettra à environ 10 millions de personnes, dans plus de 3 millions de foyers texans, d’avoir accès aux retransmissions de matchs qui ne sont pas exclusivement télévisés au niveau national.

Cette annonce intervient après que les Mavs et Diamond Sports Group, en difficulté financière, ont décidé le mois dernier de mettre fin à leur accord sur les droits de retransmission des matchs sur Bally Sports Southwest.

Surfer sur les dernières Finals

L’objectif des Mavs étant bien sûr de surfer sur la dynamique de la finale NBA disputée en juin dernier par Luka Doncic et ses coéquipiers pour toucher un public encore plus large.

« Notre nouvel accord avec TEGNA nous aide à atteindre cet objectif en diffusant plus de matchs dans plus de foyers locaux qu’à n’importe quelle période de l’histoire de la franchise. […] Plus de fans des Mavs que jamais pourront regarder l’équipe qu’ils aiment », se félicite ainsi le patron de la franchise Patrick Dumont.

« Les fans des Mavs, notre public et nos partenaires publicitaires ont réagi de manière incroyable aux dix matchs que nous avons rendus disponibles la saison dernière, et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée et de rendre chaque match, à domicile ou à l’extérieur, accessible à plus de fans, dans plus de foyers », appuie de son côté Brad Ramsey, vice-président des opérations médias chez TEGNA.