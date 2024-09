Les légendes du basket européen ont rendu hommage à Drazen Petrovic

Ce rendez-vous s’annonçait riche en émotions, il l’a visiblement été. Il n’y a qu’à voir les plus de 15 000 spectateurs présents dans la Zagreb Arena, chantant et applaudissant, dans une chaude ambiance. Ou le discours poignant d’Aleksandar Petrovic en amont de la rencontre.

C’est dans ce cadre qu’a eu lieu ce match hommage organisé pour commémorer le 60e anniversaire de la naissance de Drazen Petrovic. Le frère de ce dernier avait monté une « Team Drazen », coachée par Zeljko Obradovic et Neven Spahija, pour affronter la sélection nationale croate.

Sur le parquet, l’équipe de stars européennes l’a emporté de peu (110-107) avec un dunk dans les derniers instants de Dzanan Musa, auquel Mario Hezonja a tenté de répondre, en vain, avec un panier primé, pour égaliser. L’ailier du Real Madrid a inscrit 36 points, en plus de remporter le concours de tirs à 3-points à la pause.

It has been an amazing basketball evening in packed Zagreb Arena tonight, where Croatian and European stars have gathered in honour of Dražen Petrović, who would have turned 60 years of age this year.

