Aleksandar Petrovic rejette les comparaisons entre Luka Doncic et son frère Drazen

Le nom de Drazen Petrovic a régulièrement été associé à Luka Doncic depuis le début de sa carrière. Il a suffi que ce dernier enregistre une performance historique face à la France pour faire remonter cette comparaison entre les deux prodiges. Comparaison à laquelle goûte pourtant peu Aleksandar ‘Aco’ Petrovic, qui n’est autre que le frère du « Mozart du basket » décédé en 1993.

« J’ai entendu ces commentaires, c’est lié à sa façon de s’exprimer sur le terrain et à la facilité avec laquelle il joue. Mais je dois aussi dire que Drazen jouait surtout d’une manière sensiblement différente de celle de Doncic aujourd’hui, c’est-à-dire comme un shooteur en sortie d’écran », résume l’ancien entraîneur de la Croatie et du Brésil, qui souligne que le Slovène est d’abord un meneur de jeu jouissant de beaucoup de liberté.

Résumer le style de Drazen Petrovic à ce seul rôle paraît réducteur tant le Croate pouvait être un créateur génial ballon en main. Mais ses qualités de shooteur (44% de réussite à 3-points en carrière) ont beaucoup marqué les esprits. Reggie Miller le considérait par exemple comme le meilleur shooteur contre lequel il ait joué, à une époque où Stephen Curry n’était évidemment pas encore dans la ligue.

Au-delà du style de jeu, le frère du Hall of Famer va plus loin dans le parallèle en évoquant l’équipe nationale dans laquelle à évolué Drazen. « Avec tout le respect que je dois à la Slovénie, Drazen avait des coéquipiers comme (Toni) Kukoc, (Dino) Radja, (Vlade) Divac, (Zarko) Paspalj et d’autres », liste Aco Petrovic en référence à l’équipe yougoslave médaillée d’or à l’Euro 1989. Il sous-entend que le Slovène, moins bien entouré, peut plus naturellement réaliser de grosses performances.

« Cet EuroBasket était le championnat d’Europe le plus relevé de l’histoire, l’équipe nationale yougoslave a gagné d’une trentaine de points plusieurs fois de suite, notamment face à la Grèce de Nikos Galis en finale. C’est pour ça que c’est difficile de comparer », juge Aco Petrovic en exagérant un peu le score de cette finale (98-77).

Son frère, malgré la qualité de l’effectif, avait tout de même tourné à 30 points de moyenne sur la compétition – seul Nikos Galis avait fait mieux avec une moyenne de 36 points ! – et logiquement remporté le trophée de MVP.