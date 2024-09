La salle des Pelicans a besoin de sérieux coups de peinture

Prendre place au sein du Smoothie King Center, c’est faire un saut dans le temps. 25 ans en arrière. Construite en 1999, l’antre des Pelicans n’a quasiment pas évolué depuis. Si ce n’est pour des « rénovations minimales », et alors que « la plupart des systèmes et équipements ont atteint ou dépassé leur durée de vie utile ».

Ces conclusions relativement alarmantes sont les résultats d’une étude, approuvée par le propriétaire des lieux (Louisiana Stadium and Exposition District – LSED), menée par le cabinet d’architecture Gensler et la société de conseil Venue Solutions Group. Les deux entités, qui ont visité le bâtiment en mars dernier, ont pointé quantité d’améliorations possibles.

Le rapport, dont The Times-Picayune s’est procuré la copie, indique par exemple que le système de sonorisation du bâtiment – installé lors de la construction – doit être remplacé et que l’écran vidéo central au-dessus du terrain devrait être modernisé dans les deux prochaines années.

Cette étude place la propriétaire des Pelicans, Gayle Benson, et les autorités de l’État de Louisiane devant la nécessité de financer la rénovation de la salle ou bien d’en construire une nouvelle. Le Smoothie King Center, connu à l’origine sous le nom de New Orleans Arena, a été construit pour 199 millions de dollars. Il a fait l’objet d’une rénovation de 54 millions de dollars qui s’est achevée en 2014.

Une priorité sous certains sièges

Au cours de la décennie suivante, la places les plus privilégiées (Courtside Club), les vestiaires des joueurs et les panneaux LED extérieurs ont été modernisés. Mais une grande partie de l’infrastructure d’origine de l’enceinte n’a pas été améliorée. Exemple, et pas des moindres : les contremarches sur lesquelles se trouvent 2 296 sièges sont considérées comme un problème « hautement prioritaire » et doivent être remplacées dans les « 2, 3 ans ».

Situé à deux pas du Smoothie King Center, le Caesars Superdome en est, lui, aux dernières étapes d’une rénovation de 560 millions de dollars sur quatre ans. Ce projet a permis d’élargir les tribunes et de construire des escaliers roulants qui conduiront les supporters de la tribune principale au niveau 600. Également propriétaire des Saints, Benson a partagé le coût de cette rénovation avec le LSED et l’État.

La fin d’un chantier approche en attendant le démarrage d’un autre.