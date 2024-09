Grayson Allen s’entraîne à Duke « comme au bon vieux temps »

Entre 2014 et 2018, Grayson Allen a évolué à l’université de Duke, sous les ordres du légendaire Mike Krzyzewski. Et cet été, le joueur des Suns est revenu sur ces terres, pour venir s’entraîner dans le « Michael W. Krzyzewski Center ».

Il a retrouvé un vieil ami, Jon Scheyer, le coach des Blue Devils depuis 2022 et le départ de « coach K« , qui était assistant coach à l’époque où le shooteur portait ce maillot en NCAA.

« Je me suis entraîné avec Scheyer comme au bon vieux temps », explique-t-il dans une vidéo de Duke. « Le coach était là pour mettre en place des exercices individuels, c’était cool à observer. Scheyer et moi, on est en contact et on se parle assez régulièrement. C’était cool de revenir, de prendre une journée alors que j’étais en ville pour venir travailler avec lui. »

Numéro 1 de la NBA à 3-points !

Joueur le plus adroit à 3-pts de la saison passée avec 46% de réussite derrière l’arc et prolongé cet été pour 70 millions de dollars, Grayson Allen sait qu’il va devoir progresser et confirmer la saison à venir.

« J’ai mis des choses en place pour me préparer pour le training camp et la présaison, pour avoir les shoots que je pense prendre pendant la saison, les shoots que j’aie eus la saison dernière », précise-t-il.

L’ancien joueur de Milwaukee a aussi fait de la musculation cet été, pour gagner en puissance. « Je suis assez solide physiquement, maintenant il s’agit d’avoir plus de vitesse, d’explosivité, de pouvoir bouger plus vite malgré le poids. Je travaille la vitesse, la puissance. J’essaie de retrouver ma forme physique optimale. Et aller un peu plus vite, un peu plus fort et être prêt pour octobre. »

Grayson Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 UTH 38 11 37.6 32.3 75.0 0.1 0.5 0.6 0.7 1.2 0.2 0.9 0.2 5.6 2019-20 MEM 38 19 46.6 40.4 86.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.4 0.3 0.9 0.1 8.7 2020-21 MEM 50 25 41.8 39.1 86.8 0.4 2.8 3.2 2.2 1.4 0.9 1.0 0.2 10.6 2021-22 MIL 66 27 44.8 40.9 86.5 0.5 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 0.7 0.3 11.1 2022-23 MIL 72 27 44.0 39.9 90.5 0.9 2.4 3.3 2.3 1.6 0.9 1.0 0.2 10.4 2023-24 PHX 75 34 49.9 46.1 87.8 0.6 3.3 3.9 3.0 2.1 0.9 1.3 0.6 13.5 Total 339 26 45.2 41.2 86.6 0.5 2.5 3.0 2.0 1.6 0.7 1.0 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.