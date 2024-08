A 32 ans, Axel Toupane va découvrir le Mexique

La disparition des Metropolitans l’avait rendu libre, et voilà que Axel Toupane s’envole vers le Mexique. L’arrière/ailier rejoint les Diablos Rojos de Mexico, un an après avoir signé avec l’ancienne équipe de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly.

L’international français a connu une saison semée d’embûches. Collectivement, les Mets n’ont remporté que 4 matchs en championnat. Individuellement, Axel Toupane a également été freiné par les blessures et n’aura joué que 23 rencontres de Betclic Elite où il cumulait en moyenne 12.1 points, 3.6 rebonds et 2.9 passes décisives.

Les Diablos Rojos, une équipe d’expansion

En cours d’année, le champion NBA avec les Bucks avait tenté sa chance dans le basket 3×3. Il avait alors intégré le groupe France lors d’un rassemblement en février, mais n’avait pas réussi à décrocher une place dans la présélection pour les Jeux olympiques.

Axel Toupane rejoindra le Mexique et les Diablos Rojos dans un championnat qui a déjà commencé. Sa future équipe, promue dans le championnat mexicain, est actuellement 5e du classement avec 10 victoires en 16 matchs. Il restera à Toupane un petit mois et demi pour s’acclimater à la Liga Caliente LNBP avant d’entamer les playoffs à la mi-octobre.