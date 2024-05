3×3 : Axel Toupane intègre le groupe France

La FFBB a dévoilé une liste de 16 joueurs retenus pour participer à un stage de préparation de l’Equipe de France 3×3. Ce sera à Beauvais du 20 au 25 février. Pas encore qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris, les Bleus auront deux possibilités sur trois d’obtenir l’un des cinq tickets restants.

En tant que pays organisateur, la France participera ainsi aux tournois pré-olympique de Utsunomiya (Japon) du 3 au 5 mai 2024 puis, si c’est nécessaire, à celui de Debrecen (Hongrie) du 16 au 19 mai 2024. Il n’y aura qu’un seul ticket en jeu au Japon, et si la France ne le décroche pas, il y en aura encore trois disponibles en Hongrie.

La France se classe actuellement à la 6e place mondiale au Ranking FIBA, après avoir terminé 4e la dernière Coupe d’Europe 3×3 en septembre dernier. L’Équipe de France masculine 3×3 visera une toute première qualification pour les Jeux Olympiques après être passé à une victoire de la qualification lors du Tournoi de Qualification Olympique en 2021.

Dans ce groupe de 16 joueurs, on note la présence du numéro un français, Franck Seguela (2m00m), et d’Antoine Eito (1m86), médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2022. À leurs côtés, trois nouveaux et pas des moindres : Axel Toupane (2m01), Lahaou Konaté (1m98) et Romuald Morency (2m01).

Chez les femmes, la France a déjà son billet pour les Jeux olympiques en tant que 3e nation mondiale.