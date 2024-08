Gabby Williams : « Je me sens plus que prête à revenir à Seattle »

Les dirigeants du Seattle Storm ont confirmé le retour de Gabby Williams pour finir la saison. Free agent, l’arrière de l’Equipe de France revient dans une franchise et un effectif qu’elle connaît bien, et elle va retrouver son numéro 5 fétiche.

« Je suis ravie de rejoindre le Storm pour le reste de la saison », a réagi la Franco-américaine. « Je me sens plus que prête à revenir à Seattle. La franchise, mes coéquipières et les fans m’ont tellement manqué. J’ai hâte de revenir et de finir la saison en beauté. »

Meilleure défenseuse des Jeux olympiques et élue dans le meilleur cinq de la compétition, la médaillée d’argent revient dans une équipe classée actuellement 4e avec 18 victoires pour 10 défaites, et elle a clairement changé de statut après ses performances à Paris.

« Nous sommes ravis que Gabby soit de retour avec le Storm », se félicite sa coach Noelle Quinn. « Gabby est une joueuse dynamique qui apporte une grande polyvalence. C’est une « two-way player » qui peut défendre sur plusieurs positions et qui possède un jeu offensif solide. Comme elle connaît bien notre système, nous savons qu’elle peut avoir un impact immédiat. Les performances olympiques de Gabby ont mis en évidence son talent de classe mondiale, et nous sommes ravis qu’elle nous rejoigne alors que nous nous dirigeons vers les playoffs. »

En 2022, après son transfert en provenance des Sparks, Williams avait débuté toutes les rencontres du Storm pour tourner à 7.5 points, 5.0 rebonds, 3.1 passes, et 1.5 interception de moyenne. Huitième intercepteuse de la ligue, elle avait décroché une place dans une All-Defensive team.

Son premier match est prévu lundi, à domicile, face aux Mystics. Un retour en douceur face à un adversaire très modeste.