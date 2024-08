Les regrets de Damian Lillard ? Le départ de LaMarcus Aldridge et une série face aux Warriors

Elu parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, Damian Lillard n’a pourtant jamais gagné un titre, ni joué une finale NBA. A son palmarès, il y a cette belle série de huit saisons en playoffs d’affilée, et bien sûr un titre olympique et des milliers points inscrits en carrière. Pour gagner un titre, Lillard a décidé de quitter les Blazers pour les Bucks il y a un an, mais huit ans avant lui, c’est LaMarcus Aldridge qui l’avait quitté pour rejoindre les Spurs.

« Si [LaMarcus Aldridge] n’était jamais parti à San Antonio, nous aurions déjà gagné au moins un titre » assure-t-il. « Je me serais imposé en NBA, mais il était si bon. Lors de mon année de rookie, j’ai commencé à utiliser le pull-up jumper au coin de la raquette sur un pick and roll. Un-deux-trois dribbles à cet endroit, et le pull-up à chaque fois. C’est parce qu’ils essayaient de rester sur lui ».

Il faut rappeler qu’à l’époque, les deux joueurs étaient plus ou moins en froid, et que Lillard avait du mal à rester dans l’ombre d’Aldridge. Il faudra quatre ans pour les deux s’expliquent, et parlent de malentendus.

L’ambiance incroyable de l’Oracle Arena

Autre regret de Lillard, une série perdue face aux Warriors. A trois reprises, dont une fois en finale de conférence, les coéquipiers de Stephen Curry ont barré la route aux Blazers. Mais Lillard retient surtout la défaite en 2016.

« Golden State était juste trop difficile à battre en playoffs… On les a joués lors de ma 4e saison en NBA, et c’était au second tour. On a mené de 10 points à chaque match, et on a perdu 4-1. Mais on aurait pu les battre 4-1 » se souvient-il.

Originaire d’Oakland, Lillard était le régional de l’étape lors de chaque visite de l’Oracle Arena, et pour lui, le public a joué un rôle immense dans la domination des Warriors.

« On menait de 9 points à cinq minutes de la fin du 3e quart-temps, et au moment d’attaquer le 4e quart-temps, on était à -8. Tout se passait tellement vite » poursuit-il. « Ils mettaient un 3-points, et on pouvait entendre le public, les gens se levaient… C’était comme si nous étions menés de 20 points. Sur l’attaque suivante, ils mettaient un nouveau 3-points… A l’Oracle Arena, c’est le seul endroit où l’on sentait le match nous échapper. C’est dire comment c’était fou. Puis Steph mettait un autre 3-points, puis Klay en mettait un. Temps-mort. En revenant vers le banc, on savait que c’était fichu. »