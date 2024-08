Au tour de Chauncey Billups de s’interroger sur le statut de Rudy Gobert…

Malgré lui, Rudy Gobert fait beaucoup jaser outre-Atlantique. Notamment pour ses trophées de meilleur défenseur de l’année qui restent en travers de la gorge de certains. Cette fois, c’est Chauncey Billups qui a commenté les prestations du Français. Le coach des Blazers n’est pas aussi virulent que Draymond Green ou le Shaq, et ce serait évidemment très mal vu de la part d’un entraîneur.

Mais il n’en demeure pas moins qu’il comprend en partie les critiques qui s’abattent sur le pivot de l’Equipe de France. « Ne vous méprenez pas, c’est un très grand défenseur même s’il n’est pas aussi mobile que Ben Wallace. Mais on ne cible pas de très grands défenseurs. On s’en écarte » a-t-il expliqué à Rasheed Wallace et Trill Withers.

Wembanyama sans concurrence pour la décennie à venir ?

Deux fois élu dans le deuxième meilleur cinq défensif de la NBA, Billups pointe du doigt le fait que des adversaires des Wolves n’hésitent pas à jouer le un-contre-un face à Gobert. « Il est très bon près du cercle, il se donne à fond, il peut contrer et tout ça… Mais comme il a du mal quand on écarte le jeu et sur les pick-and-rolls, il suffit de l’attaquer et il faut juste aller le chercher. »

Pour Billups, c’est en playoffs que Gobert montre ses limites. « En saison régulière, je peux comprendre qu’il soit le meilleur défenseur de l’année. Mais quand on plonge dans les playoffs, c’est plus délicat… ».

Interrogé sur le trophée de meilleur défenseur pour les saisons à venir, Billups ne voit aucun suspense : « Wemby va le remporter 10 années de suite. C’est bouclé ! »