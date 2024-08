Les premières images de la Stewie 3 « Harry Potter »

Après le très réussi coloris « Paris of Love » de la Stewie 3, Puma et Breanna Stewart plancheraient déjà sur la suite. Ce nouveau coloris de la troisième chaussure signature de Breanna Stewart pourrait ainsi coller à Halloween, le choix ayant été porté sur l’univers d’Harry Potter, une des passions de la joueuse.

On retrouve ici une tige plutôt travaillé, entre noir, gris et des touches de vert émeraude. Surtout les motifs de rose ont été remplacés par des inspirations issues de la saga de JK Rowling, tirées des Reliques de la Mort et des Mangemorts plus précisément. On peut ainsi apercevoir un motif semblable à une tête de mort sur l’avant du pied mais aussi sur une partie du talon, ou figure également le logo « HP » en doré. Nulle doute que le modèle fera un carton auprès des fans de la série.

Reste maintenant à en savoir davantage sur la date de sortie en Europe de cette Stewie 3 « Harry Potter », attendue pour 120 euros.

Notre verdict de la Stewie 3 Puma a couronné la magnifique carrière de Breanna Stewart en lui offrant une ligne de chaussures signature il y a deux ans. Après la Stewie 1 et la Stewie 2, on peut noter que la collection a su garder son ADN en terme de design et de caractéristiques techniques. Mais surtout, la chaussure continue de s’améliorer avec la Stewie 3 et c’est le plus important. Les améliorations sont minimes puisque seule la disposition de la semelle intermédiaire a réellement fait évoluer le modèle. On peut en revanche souligner le travail apportée aux détails et aux finitions avec ce thème floral particulièrement réussi. On reconnaît la patte Puma au niveau de la taille, de l’embout, de la semelle. La paire est moins légère et peut-être moins explosive qu’une Sabrina 2, mais correspond aussi au profil de Breanna Stewart, qui a autant besoin de confort que de bons appuis sans négliger la qualité du rebond. En conclusion, Breanna Stewart et Puma font un pas de plus dans la bonne direction avec cette Stewie 3, déjà auréolée d’un succès olympique à Paris il y a une semaine.

(Via NiceKicks)