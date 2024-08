Tyler Herro assure que le Heat va retrouver les sommets

Où placer Miami sur le nouvel échiquier de la Conférence Est ? Après une saison par les blessures et une sortie de route prématurée dès le premier tour des playoffs face au futur champion, Miami n’a pas fait de folies durant le mercato estival. Pour Tyler Herro, la raison est simple, l’effectif d’Erik Spoelstra a déjà les armes pour se mêler à la lutte pour le titre.

« Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Nous avons tout ce qu’il nous faut », a-t-il déclaré.

Le cas de l’arrière de 24 ans résume bien la situation du Heat : le talent est là, reste maintenant à être en bonne santé. Les blessures lui ont fait manquer 40 matchs la saison dernière, et sa fracture de la main avait aussi handicapé les Floridiens dans leur campagne pour rallier la finale NBA en 2023. Pat Riley lui avait d’ailleurs reproché son manque d’épaisseur physique, l’incitant à revoir son régime sur le plan nutritionnel.

Tout un groupe qui se sait attendu

Si l’ensemble du groupe garde la forme, Tyler Herro estime que Miami pourra se mêler à la lutte avec Boston et ses principaux rivaux, Milwaukee, New York et Philadelphie. La stabilité est aussi une garantie de pouvoir repartir fort dès la reprise, même si Boston, Milwaukee et New York n’ont pas révolutionné leur effectif non plus.

« Je suis très enthousiaste pour cette saison. De toute évidence, beaucoup d’équipes de l’Est pensent s’être améliorées de l’extérieur. Mais je pense que nous nous sommes améliorés en interne », a-t-il poursuivi. « Cela peut sembler différent, mais nous avons des jeunes qui, nous l’espérons, continueront à s’améliorer. Bam Adebayo et moi sommes des jeunes qui commençons à devenir des vétérans à part entière dans cette ligue. Terry Rozier est en bonne santé et prêt à se battre. Et puis il y a Jimmy Butler, qui est très motivé après n’avoir pas pu jouer les playoffs la saison dernière. Nous n’avons pas encore été en bonne santé jusqu’à présent. Mais lorsque nous le serons, nous aurons un effectif très large. Une équipe avec suffisamment de profondeur pour faire notre chemin à l’Est et au bout du compte, gagner un titre NBA ».

La santé d’abord !

Aux côtés du trio Herro-Butler-Adebayo, Miami peut effectivement compter sur des joueurs fiables dans leurs rôles comme Terry Rozier, Duncan Robinson, Kevin Love ou encore Josh Richardson, Alec Burks ou Thomas Bryant, sans oublier les jeunes éléments prometteurs comme Jaime Jaquez Jr ou Nikola Jovic. Ce sera également aux leaders de tirer ce groupe vers l’avant, particulièrement pour Tyler Herro qui peut encore progresser dans le jeu, physiquement et techniquement.

« Ce qui m’importe le plus en ce moment, c’est de développer mon physique et d’essayer de devenir plus fort afin de rester en bonne santé tout au long de la saison », a-t-il poursuivi au sujet de sa préparation. « Pour ce qui est de renforcer mes points forts, je veux vraiment améliorer mon efficacité pour maximiser mes capacités de shooteur ».

Les leaders du Heat seront déterminés pour faire exister Miami à l’Est dès la reprise. Si Jimmy Butler a déploré de ne pas avoir pu aider les siens en playoffs en avril dernier, Bam Adebayo va quant à lui revenir auréolé d’une nouvelle médaille d’or décrochée avec Team USA aux Jeux olympiques de Paris. De quoi booster là aussi le moral des troupes.

« C’était amusant de le voir représenter le pays et ramener la médaille d’or à la maison. C’était cool parce que je sais tout le travail que nous avons accompli ensemble au fil des années. Le voir continuer à jouer un rôle plus important, à la fois avec Team USA et avec le Heat, c’est vraiment génial. Je suis très heureux pour lui et je suis prêt à retourner sur le terrain avec lui », a-t-il conclu.



Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 Total 284 32 44.0 38.5 87.2 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.