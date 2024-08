Comment les Suns sont parvenus à attirer Tyus Jones ?

Récupérer Tyus Jones pour la saison prochaine en échange d’un chèque de seulement 3.3 millions de dollars, c’est une superbe opération pour les Suns. Vu les difficultés à ce poste la saison passée, Phoenix avait besoin d’un meneur de jeu et l’ancien de Washington est très fiable.

Comment les Suns ont-ils réussi un tel coup ? Josh Bartelstein, le directeur général de la franchise, avait donné une piste au moment de la présentation du joueur. « Je crois que ces dix derniers jours, il y a eu l’aspect humain qui est entré en jeu, la façon dont on le traite, sa famille incroyable et ses enfants », glissait le dirigeant.

Ce dernier est revenu, plus en longueur et en vidéo, sur cette signature. « Les relations sont si importantes. Son agent, Kevin Bradbury, et moi, sommes amis. James Jones (président et GM) et moi, on en parlait tout le temps : si on pouvait obtenir Tyus, ce serait un sacré coup. Pendant les dix premiers jours de la free agency, on s’est contenté de rester assis et de voir comment le marché évoluait », commence-t-il.

Des petits attentions pour convaincre

Les Suns n’avaient pas beaucoup de moyens financiers car les finances sont dans le rouge, notamment à cause des contrats de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Il fallait donc être patient et malin pour faire une bonne affaire.

« Notre première vraie rencontre avec Tyus Jones et son agent était à Las Vegas, pendant la Summer League », confirme le directeur général des Suns. « On a pris un verre et parlé de son rôle, de comment il serait parfait pour nous. Mais aussi du fait qu’ils allait prendre leur temps et voir comment les choses allaient évoluer. Dès lors, on s’est dit qu’on allait le recruter. Au pire, il allait nous dire non. »

C’est là qu’on retrouve les mots de Josh Bartelstein lors de la présentation officielle. Le dirigeant n’a pas évoqué « la façon dont on le traite, sa famille incroyable et ses enfants » par hasard. « On a tout fait pour le recruter », poursuit-il. « Des petits cadeaux jusqu’aux vidéos pour les enfants, en passant par des petits détails, pour montrer qu’on était intéressé. On avait fait pareil pour Bradley Beal pour qu’il choisisse les Suns et n’utilise pas sa clause de non-transfert. »

Visiblement, ça fonctionne. « On croit en ça et on pense que, à la marge, on va gagner. Si quelqu’un offre plus d’argent, alors ça compte, c’est sûr. Mais si c’est très proche, on estime que notre communauté ici, nos relations, nos services peuvent nous offrir un avantage. Ça a marché avec certains joueurs », se réjouit Josh Bartelstein.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.