Saison 2024/25 | Quelles équipes NBA ont le calendrier le plus difficile ?

Le calendrier NBA dévoilé, on peut se pencher sur la difficulté du programme qui attend chaque franchise. Pour jauger si un calendrier est difficile, il y a bien sûr le nombre de « back-to-back« , mais aussi les jours de repos accumulés, ou encore la longueur des déplacements. Voici quelques données.

Back-to-back

En moyenne, les 30 franchises vont disputer 15 back-to-back chacune, et l’amplitude est faible entre les différentes équipes. Ainsi 11 franchises auront 16 back-to-back, et il s’agit des Hawks, Cavaliers, Nuggets, Rockets, Clippers, Bucks, Pelicans, Thunder, Suns, Kings et Wizards. A l’autre bout du classement, six équipes ne joueront que 13 back-to-back, et ce sont les Celtics, Bulls, Mavericks, Lakers, Magic, et Blazers.

Difficulté du calendrier

Pour déterminer quelle franchise possède le calendrier le plus difficile, ou à l’inverse le plus facile, la société Positive Residual a créé le SOS pour Strenght Of Schedule. A partir de données comme les déplacements, le niveau des adversaires, l’altitude ou encore le nombre de jours de repos, et bien sûr les back-to-back, cette entreprise a créé un algorithme qui détermine le niveau de difficulté de calendrier.

Pour la saison à venir, voici les équipes qui possèdent les calendriers les plus difficiles :

Blazers

Clippers

Rockets

Suns

Nets

A l’inverse, voici les équipes avec les calendriers les plus « faciles » :

Nuggets

Pacers

Magic

Celtics

Knicks

L’entame la plus difficile

Toujours selon Positive Residual, les Suns et les Clippers ont le début de saison le plus compliqué. En octobre et novembre, les Suns vont défier des équipes qui, en moyenne, avaient un pourcentage de victoires de 56% en 2023/24.

La série la plus difficile

La saison prochaine, les Bucks vont disputer 13 matches de suite contre des équipes qui avaient des bilans positifs en 2023/24.