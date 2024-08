Quelles options pour les Sixers au poste d’ailier-fort ?

Le plus gros du travail a déjà été effectué pour les Sixers lors de cette intersaison. Ils ont enregistré l’arrivée de Paul George et ont également prolongé Tyrese Maxey afin d’être plus compétitif que jamais. Ils ont aussi récupéré des « role players » pour avoir un effectif solide. Mais une question se pose encore dans le roster. Qui évoluera au poste d’ailier-fort aux Sixers la saison prochaine ?

Actuellement, les Sixers n’ont aucun ailier-fort de métier dans l’effectif, et seul KJ Martin, peu utilisé la saison dernière (12 minutes de jeu en moyenne), peut dépanner à ce poste. Mais il paraît peu probable de le voir commencer les matchs aux côtés du trio Tyrese Maxey – Paul George – Joel Embiid.

Certes, Philly pourrait compter sur ses ailiers pour assurer le job aux côtés de Joel Embiid, mais en l’état, Tobias Harris n’a pas été remplacé, et il y a un vrai manque à ce poste.

Un nouvel ailier fort en renfort ?

« On peut dire que Kelly (Oubre Jr.), Caleb (Martin) et PG (Paul George) sont tous interchangeables du poste 2 à 4 », nuançait Nick Nurse le mois dernier. « Personnellement, je pense qu’il y a des ailiers sur le terrain, et c’est comme ça que je vois les choses. »

En clair, Nick Nurse ne voit pas de différence entre un « small forward » et un « power forward » dans le basket moderne. Il n’en demeure pas moins que c’est toujours mieux d’avoir un spécialiste du poste pour épauler Joel Embiid, et lui offrir de l’espace en attaque, tout en l’épaulant au rebond. Utile avec les Cavaliers pendant les playoffs, Marcus Morris pourrait reprendre ce rôle et il étudierait encore les offres des Cavaliers et des Sixers, pour qui il serait prêt à faire une ristourne.

Les Sixers suivraient également Davis Bertans. Le shooteur letton pourrait intégrer la rotation de Nick Nurse avec son adresse extérieure. Les expérimentés Jae Crowder ou Danilo Gallinari sont également sur le marché des « free agents » et sont suivis par la franchise comme Thaddeus Young ou Lamar Stevens