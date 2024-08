Le prospect mexicain Karim Lopez file en Australie

Alors que le lycéen AJ Dybantsa annoncera en février 2025 l’université dans laquelle il ira se préparer lors de la saison 2025/26 pour la Draft 2026, Karim Lopez, lui, annonce déjà son avenir avant la Draft dans deux ans.

En effet, on a appris que le Mexicain de 17 ans (2m03), annoncé très haut lors de la Draft 2026, va rejoindre l’Australie et les New Zealand Breakers en NBL pour les deux prochaines saisons.

Comme LaMelo Ball ou Alexandre Sarr avant lui, ou encore la pépite espagnole Izan Almansa la saison prochaine, Karim Lopez fera partie du programme « Next Stars », qui permet de préparer les joueurs étrangers à la NBA.

« C’est une signature importante pour notre programme. On est impatient de voir les progrès de Karim pendant les deux prochaines années en NBL », se réjouit Liam Santamaria, le GM de ce programme. « C’est un ailier long et mobile, qui possède la taille et la polyvalence pour la NBA. Il peut défendre plusieurs postes et avoir de l’impact avec son envergure et son impressionnant instinct. »