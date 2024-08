Le français Max Lefevre prend du galon sur le banc des Wolves

Les Wolves ont annoncé des promotions au sein de leur coaching staff. Parmi les assistants promus, on retrouve Max Lefevre. Le Français va effectivement devenir assistant coach de Chris Finch à partir de la saison prochaine.

Max Lefevre est arrivé à Minnesota en 2019, où il a occupé des rôles divers. D’abord dans le secteur des vidéos pour commencer, puis en charge du développement des joueurs. Avant cette expérience en NBA, on l’avait vu sur le banc de Texas Tech ou de l’université d’Arkansas Little Rock en NCAA.

Pour sa sixième saison chez les Wolves, le Français va donc, comme Jeff Newton, qui lui aussi devient assistant coach cet été, être encore plus proche de Chris Finch.

S’il y a certes des changements, l’entraîneur de Rudy Gobert et Anthony Edwards, deux finalistes lors des Jeux olympiques 2024 à Paris qui se disputeront la médaille d’or samedi soir, ne change pas son noyau dur. En effet, il y aura toujours à ses côtés la présence de Micah Nori, qui a été son remplaçant pendant les playoffs après sa blessure, et aussi celle d’Elston Turner, de Corliss Williamson, puis encore de Pablo Prigioni et Kevin Hanson.