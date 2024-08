La Grèce rêve d’enfin passer le cap des quarts de finale aux Jeux olympiques

C’est une histoire de retrouvailles qui se dessine entre la Grèce et l’Allemagne. Les deux équipes s’étaient rencontrées pour la dernière fois lors de l’EuroBasket 2022, et c’était déjà un quart de finale.

Les Allemands s’étaient défaits des Grecs avant d’obtenir une troisième place dans la compétition. Cependant, ce match n’est pas synonyme de revanche pour Vassilis Spanoulis.

« Je ne veux pas qu’ils voient ce match comme une revanche. Le mot revanche n’existe pas dans notre vocabulaire, » précise le sélectionneur grec. « Il faut jouer notre jeu, être sérieux pendant quarante minutes, suivre notre plan et gagner le match ».

Une première demi-finale du tournoi olympique ?

Selon leur coach, Giannis Antetokoumpo et ses coéquipiers ne doivent pas aborder cette rencontre avec l’envie de se venger, mais plutôt avec l’envie de créer l’histoire de la nation dans la compétition.

« C’est un très grand défi et une énorme motivation pour nous, car nous n’avons jamais joué une demi-finale olympique, » rappelle Vassilis Spanoulis, alors que la Grèce a déjà chuté trois fois en quart de finale des JO (1996, 2004 et 2008). « La motivation est ce qui vous fait avancer et vous pousse à dépasser vos limites. Au cours de la première année de ce nouveau programme, nous avons réussi à atteindre le plafond de l’équipe nationale aux Jeux olympiques. »

Ils tomberont sur des Allemands impressionnants, qui ont réalisé un sans-faute lors de la phase de poule. L’Allemagne a été le bourreau du Japon, du Brésil et de la France dans le groupe B. Un adversaire redoutable.

« L’Allemagne a une grande densité à tous les postes. Ils ont une alchimie, comme nous avons une très bonne équipe et une très bonne alchimie, » explique l’ancien joueur de l’Olympiacos. « Puisque nous avons pu suivre le rythme du Canada, nous pourrons suivre le leur. Comme avec l’Espagne et l’Australie. Nous avons joué contre de grandes équipes. Mais il ne s’agit pas de suivre leur rythme ou d’avoir cet état d’esprit. Laissons les Allemands essayer de suivre notre propre rythme et notre impact physique. »