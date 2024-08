On est jamais déçu avec LaMelo Ball et Puma en matière de coloris excentriques. C’est ce qui a fait le succès de la série des trois premières chaussures signature du meneur des Hornets, et cette nouvelle MB.03 Low conserve également cet ADN, avec un coloris « Lava » détonant.

La tige en mesh est principalement habillée de ce rouge « lave », assortie de touches de violet. On trouve également du jaune fluo, pour faire ressortir les inscriptions et logos sur la languette et le talon. La semelle est en violet tacheté de rouge.

En attendant des infos sur sa sortie en Europe, la MB.03 Low « Lava » est annoncée pour le 16 août aux Etats-Unis au prix de 115 dollars.

Notre verdict de la MB.03 La MB.03 présente ici le résultat des apprentissages effectués par Puma sur les deux précédents modèles. Les modèles MB.01 et 02 étaient déjà très bons, et ont conquis le grand public avec leurs coloris « flashy ». Mais cette troisième mouture est sans nul doute la meilleure. La semelle se rapproche davantage de celle de la MB.01 et offre des sensations exceptionnelles avec un meilleure confort. La tige est axée sur le maintien à tous les niveaux. Et le design reste original avec un thème précis comme pour les deux éditions précédentes, alors que les coloris promettent encore de défrayer la chronique. Il faut vraiment se creuser la tête pour lui trouver des défauts (aération ?). Tous les ingrédients semblent en tout cas présents pour que la MB.03 fasse un tabac sur les parquets cette saison. C’est en tout cas l’un des coups de cœur de cet exercice 2023-2024.

(Via SneakerNews)