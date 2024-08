Scoot Henderson passe chez Klutch Sports

Du changement pour Scoot Henderson, que ESPN annonce maintenant dans le giron Klutch Sports. Généralement, on peut y voir le signe d’un départ imminent mais, dans le cas du 3e choix de la Draft 2023, il y a très peu de chances pour que le fait de changer d’agent le mène loin de Portland. Encore moins si tôt dans sa carrière.

Toujours est-il que le nouveau client de Rich Paul, grand ami de LeBron James mais surtout fondateur de cette agence, est une prise de choix pour Klutch Sports. Malgré une saison rookie en dents de scie (14.0 points, 5.4 passes et 3.1 rebonds, à 39% au tir et 33% à 3-points), le meneur de 20 ans fait partie des meilleurs jeunes de la ligue et il est appelé à devenir, sous peu, le nouveau franchise player des Blazers.

Outre Scoot Henderson et la famille James (LeBron/Bronny), on se rappelle que Anthony Davis, Tyrese Maxey, De’Aaron Fox, Darius Garland, Dejounte Murray, Zach LaVine, Draymond Green ou encore Fred VanVleet sont également tous représentés par Rich Paul et son équipe.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0 Total 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.