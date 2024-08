Avec la Summer League, Will Hardy responsabilise aussi ses assistants

Le choix de l’entraineur devant s’occuper des jeunes pousses en Summer League n’est pas une décision qui se prend à la légère. Il faut dire que la Summer League est un premier pas dans l’univers NBA.

C’est ainsi le moment d’intégrer un groupe professionnel pour ceux qui viennent de NCAA et une première rencontre avec le futur coaching staff. Mais les entraineurs peuvent aussi se développer pendant les ligues d’été.

« Vous regardez les membres de votre équipe qui, selon vous, sont dans une position où assumer cette responsabilité les aidera pour l’avenir », explique Will Hardy. « Cela vous aide en tant qu’entraîneur adjoint et cela vous aide potentiellement à l’avenir en vous faisant une idée de ce que pourrait être le rôle d’entraîneur principal. C’est une opportunité que j’ai eue lorsque j’étais un jeune assistant et j’ai l’impression que cela m’a beaucoup aidé à grandir. Avant tout, cela m’a aidé à devenir un meilleur assistant de Pop (Gregg Popovich). »

Une promotion pour Sean Sheldon

Ainsi, l’entraineur du Jazz n’a jamais loupé une chance de donner la possibilité à ses assistants d’exercer pendant l’été. Il avait d’abord fait confiance à Evan Bradds en 2023, puis à Sean Sheldon, le mois dernier.

« Sean et Evan ont tous deux montré les qualités nécessaires pour assumer ce rôle », estime-t-il. « La Summer League n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, surtout par rapport à là où notre programme en est, avec tous nos jeunes joueurs. Je pense que ces deux gars ont chacun fait un travail incroyable dans leurs responsabilités de Summer League – en quelque sorte en donnant une base à nos jeunes joueurs. »

Sean Sheldon a même pris du galon pour la saison prochaine. Le coach de 31 ans sera ainsi plus proche de Will Hardy sur le banc, et il devrait prendre de l’importance dans le groupe. S’il est déjà assigné à travailler avec Lauri Markkanen, alors qu’il est également dans le staff de la sélection finlandaise, il devra également créer une relation avec le reste du groupe. Comme il l’a fait avec Keyonte George pendant la Summer League.

« Vous voulez que les assistants établissent des relations avec tous les joueurs », indique Will Hardy. « Évidemment, pendant la saison, tout le monde a des responsabilités pour que nous puissions simplement fonctionner au jour le jour. Mais je ne veux pas que les membres du staff se sentent séparés des joueurs, et je ne veux pas que les joueurs aient l’impression qu’ils ne peuvent pas approcher tous les membres du staff. La confiance se gagne au fil du temps, et ces relations nées de la Summer League sont vraiment importantes. »