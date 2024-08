Vous vous souvenez de « Entourage », cette série lancée il y a vingt ans aux Etats-Unis et qui avait fait un véritable carton ? LeBron James en était tellement fan que Nike lui avait concocté un coloris sur ce thème, en bleu marine et or, reprenant les couleurs de l’affiche de la série, pour habiller la LeBron 8 V2. C’était en 2010.

Quatorze ans plus tard, revoici ce coloris de retour, cette fois pour la LeBron Witness 8, la paire signature « alternative » à la LeBron 21, vendue à un prix plus abordable. On retrouve ainsi une tige axée sur deux teintes de bleu marine, avec les contours du « Swoosh » et du motif lion ressortant en jaune sur l’empeigne.

Une partie de la semelle, où ressort une couronne, ainsi que les logos de lion sur la languette et deux œillets, apparaissent également en jaune.

La LeBron Witness 8 « Entourage » pour sortir dans les prochaines semaines. Son prix aux Etats-Unis est annoncé à 110 dollars. Viendra sans doute ensuite le moment de lancer la promotion de la LeBron 22, dévoilée à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

