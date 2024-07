Aux Sixers, Reggie Jackson retrouvera quelques têtes connues

Si Reggie Jackson aura peut-être du mal à trouver des minutes dans la rotation des Sixers, il pourra au moins se satisfaire de retrouver des joueurs qu’il connait bien. Champion NBA en 2023 avec les Nuggets, il avait notamment évolué avec Andre Drummond aux Pistons à partir de 2015, jusqu’à ce qu’ils soient échangés en 2020. Puis, il a côtoyé Paul George, « son sauveur », lors de son aventure aux Clippers.

« C’est vraiment génial de jouer à nouveau avec Andre et Paul George, » s’enthousiasme l’ancien meneur du Thunder. « L’effectif semble assez fourni, et cela a beaucoup pesé dans mon choix ainsi que le fait d’avoir la possibilité de réussir quelque chose de spécial. »

Après leur départ de Detroit, Andre Drummond et Reggie Jackson sont toujours restés en contact, et après quatre ans, loin de l’autre, peut-être qu’il faudra retrouver quelques automatismes.

« C’est mon frère, donc ça facilite les choses », assure Reggie Jackson. « Nous sommes restés en contact depuis notre passage à Detroit. Il connaît mes points forts et mes points faibles. Idem pour moi. Ma famille est liée à la sienne, et je suis très heureux à l’idée de rejouer avec Andre, et j’espère que la connexion se portera bien sur le terrain. Je suis sûr qu’il nous en reste sous le capot. Il est beaucoup plus jeune que moi, donc il en a encore beaucoup en réserve. «

De maigres minutes

À 34 ans, Reggie Jackson n’avait raté aucun match de saison régulière avec les Nuggets, la saison dernière, et c’est donc un modèle d’endurance. Et ses 10.2 points et 3.8 passes de moyenne prouvent qu’il peut encore apporter.

Mais avec Tyrese Maxey et Kyle Lowry devant lui, les minutes seront limitées à la mène.

« Je pense que le rôle et le job sont d’abord de faire le maximum pour gagner », estime-t-il. « Donc que ce soit être un bon joueur de vestiaire, essayer de transmettre vos connaissances, rester prêt à tout moment à jouer, quelle que soit la position… Je sais que nous avons de très bons meneurs. Il y a Tyrese, et félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. Il le mérite vraiment, c’est un All-Star. K-Low sera Hall of Famer pour tout ce qu’il a fait. »

En quête d’une seconde bague, Reggie Jackson est désormais prêt à accepter ce rôle de vétéran, voire de mentor.

« J’ai vraiment hâte de leur parler, d’échanger des idées, de voir comment je peux aider et de parler avec tout le staff, » conclut le champion NBA 2023. « Mon état d’esprit est simplement d’arriver et de faire tout ce qu’il faut. Que ce soit jouer, encourager, essayer d’être un bon coéquipier et profiter du processus. C’est ce qui est amusant quand on vieillit dans ce sport, c’est qu’on commence à apprécier davantage le processus. Essayer simplement de nous aider à être une grande équipe et de faire tout ce que je peux pour trouver des moyens de gagner. »