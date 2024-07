Un deuxième coloris pour la Luka 3 !

L’heure est déjà venue pour la Luka 3 de passer la seconde ! Après la sortie d’un premier coloris « Photo Finish » il y a deux semaines, voici une nouvelle version de la troisième chaussure signature de Luka Doncic, intitulée « Blurred Vision ».

L’empeigne offre un effet flou pour illustrer une sensation de vitesse, avec un dégradé allant du vert au rose pâle en passant par du bleu turquoise, où figure le numéro 77 du joueur. L’ensemble est complété par des finitions en violet et orange à la base de l’empeigne et sur l’avant de la semelle. La partie supérieure de la tige et la languette s’oriente vers un vert pâle.

Pour rappel, la Jordan Luka 3 va axer ses premiers coloris sur la passion du meneur slovène pour les belles carrosseries.

Au niveau technique, la paire a été conçue pour mettre en valeur l’accélération et la maîtrise à pleine vitesse, avec de fines plaques en TPU pour garantir le maintien du pied et la légèreté de la paire et une mousse intermédiaire en Cushlon 3.0 (qui remplace la « Formula 23 » de la Jordan Luka 2, mais dont l’effet sera probablement similaire). La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle composée de chevrons similaires à ceux des pneus d’une voiture.

La Jordan Luka 3 « Blurred Vision » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros !