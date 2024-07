Rob Dillingham termine sa Summer League sur une bonne note

Attendu chez les Wolves, Rob Dillingham a pourtant patiné un peu en Summer League. Son premier match fut raté avec seulement 4 points à 2/12 au shoot, avant de faire mieux ensuite, sans jamais atteindre des sommets pour autant : 14, 10 et 15 points.

Pour son dernier match à Las Vegas, le rookie a terminé sur une bonne note avec 25 points (11/18 au shoot) et 12 passes face au Magic. Avec quelques belles actions dans le lot. Néanmoins, ses pourcentages – 36% de réussite au shoot et 31% à 3-pts – lui laissent un goût amer.

« Je suis en colère de ne pas avoir mis mes shoots », avait-il dit après sa première sortie ratée. « Il ne s’agit pas de marquer. Il trouvera les solutions, pour marquer des points et trouver ses positions au shoot, pendant sa longue carrière en NBA », continue le coach de Minnesota pendant la Summer League, Chris Hines. « Il est très talentueux et on doit seulement trouver un moyen d’aiguiser ce talent. »

Prendre un peu de muscle d’ici le début de saison

Surtout, les Wolves n’auront pas nécessairement besoin de ses points, vu le talent de l’effectif. En revanche, et il le sait en ayant déjà évoqué le sujet avec Mike Conley, il faudra défendre et faire les efforts.

« Il sera un scoreur prolifique en NBA un jour ou l’autre », annonce Chris Hines. « Il s’agit surtout de comprendre notre culture et de s’adapter à elle. On développera le reste après. »

Avec ses 7.6 passes et 4.2 rebonds de moyenne (en plus des 13.6 points) durant la ligue d’été à Las Vegas, Rob Dillingham a été intéressant, malgré sa maladresse. « Dès qu’il sera bien lire le jeu, sur le pick-and-roll, il sera un monstre pour impliquer tout le monde », prévient encore son coach.

Avec ses 75 kilos, le 8e choix de la Draft est conscient qu’il va devoir se remplumer avant d’entrer dans le grand bain. En octobre, en NBA et plus en Summer League, le niveau technique et physique va augmenter et sans quelques kilos de plus, il va souffrir. « Je sais que je dois être plus puissant », confirme-t-il. « Mais j’ai l’impression que plus on a confiance en soi, moins cela a de l’importance. »