Stephen Curry : « On peut perdre si on ne joue pas notre basket »

Sur le papier, ce match face au Soudan du Sud était le plus simple de la préparation de Team USA. Mais sur le parquet, ce fut le plus compliqué, avec un succès arraché à la dernière seconde. Après avoir compté plus de dix points de retard… « On n’est pas à 100% ensemble, on l’a vu dans ce match, mais c’est contrôlable », assure Anthony Davis.

« Le basket est un sport d’équipe si complexe que si on ne joue pas correctement, avec la bonne énergie et de la concentration, en défendant, on peut être battu. Peu importe l’adversaire », poursuit Stephen Curry.

Les Etats-Unis ont ainsi été totalement surpris par l’énergie et l’adresse à 3-pts de leurs adversaires, et les Américains ont compté jusqu’à 14 points de retard ! Alors, suffisants LeBron James et ses coéquipiers ?

« Je n’ai pas fait un bon travail pour préparer mon équipe. On n’était pas assez concentré et c’est ma faute », assume Steve Kerr, qui explique que ses joueurs étaient embarrassés à la pause et a pointé du doigt une absence collective après le match réussi face à la Serbie. « C’est une bonne piqûre de rappel : on joue de bonnes équipes, qui jouent le match de leur vie et on doit s’attendre à ce genre de performance. »

« Dans le même temps, on a appris qu’on a les moyens, peu importe les joueurs sur le parquet, de dominer pendant 40 minutes »

Pour secouer ses troupes, le sélectionneur a commencé la seconde période sans ses titulaires. Un choix payant, surtout quand Stephen Curry revient sur le parquet et trouve plusieurs fois la cible derrière la ligne à 3-pts. Team USA remporte ainsi le troisième quart-temps 37-18.

« On peut perdre si on ne joue pas notre basket. Notre style, c’est la défense. On n’a pas gêné nos adversaires en première mi-temps, ils en ont profité », rappelle le meneur des Warriors. « Dans le même temps, on a appris qu’on a les moyens, peu importe les joueurs sur le parquet, de dominer pendant 40 minutes. C’est un bon rappel. »

Il faudra néanmoins le panier décisif de LeBron James, puis les shoots manqués de Carlik Jones et Wenyen Gabriel, pour que les Américains l’emportent 101-100. Les deux équipes vont de nouveau se retrouver dans dix jours (le 31 juillet), aux Jeux olympiques, puisqu’ils sont dans la même poule.

« On doit continuer d’avancer. Beaucoup d’équipes que l’on affronte s’entraînent depuis un ou plusieurs mois, alors que nous, on est ensemble depuis deux semaines », explique LeBron James. « Donc chaque match, chaque séance vidéo, est une opportunité. On doit en profiter le plus possible et ne pas reculer. »

« Ce match est très important parce qu’on avait l’impression de ne pas pouvoir être battu et ils ont montré qu’on pouvait l’être » résume Anthony Edwards. « Il faut qu’on soit prêt à jouer. »