Les remplaçants de Team USA apportent un coup de fouet

Après une rencontre gagnée face à l’Australie mais avec une défense parfois hasardeuse, Team USA a montré un visage plus sérieux et plus solide face à la Serbie. Même si les Américains ont mis plusieurs minutes à prendre les commandes, avant de s’imposer 105-79.

« On progresse, on est sur le bon chemin », estime Steve Kerr. « J’ai aimé l’attitude des joueurs, notre défense, notre envie d’essorer la Serbie avec de la pression sur le ballon, avec notre défense. »

Pour faire la différence, Team USA a pu compter sur les remplaçants : Anthony Edwards, Bam Adebayo et Anthony Davis. Ce trio pèse 40 points et 15 rebonds dans cette victoire. Sans oublier que l’arrière des Wolves a volé trois ballons et que le pivot des Lakers a contré six tirs !

« Je pense que l’identité et la force de notre équipe, c’est la profondeur de banc »

« Je pense que l’identité et la force de notre équipe, c’est la profondeur de banc », se réjouit le sélectionneur. « Si on peut défendre de manière intense pendant 4 ou 5 minutes, mettre des coups, être physique et prendre des rebonds, alors c’est normal de jouer ainsi. »

Même si Stephen Curry a bien lancé ses coéquipiers, le cinq majeur manque de vitesse, avec un Joel Embiid encore au ralenti. Alors qu’avec la présence de Bam Adebayo et Anthony Davis sous le cercle en défense, et un Anthony Edwards rapide et tranchant, Team USA retrouve du tranchant. D’un coup, la pression monte.

« Toute la concentration de l’équipe est sur la défense, la défense, la défense », répète Steve Kerr. « Tant qu’on met la pression sur le porteur de balle, qu’on rend la vie difficile à notre adversaire, celui qui va marquer va changer chaque match. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe : là, c’était Curry, la prochaine rencontre, ce sera quelqu’un d’autre. Peu importe. Le plus important, c’est de gagner et les gars le savent. »