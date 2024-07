Bronny James qui rit, Zaccharie Risacher qui grimace

Cette affiche entre les Hawks et les Lakers était l’occasion de voir Zaccharie Risacher face à Bronny James. Malheureusement, le Français, numéro 1 de la Draft, était en civil sur le banc, à cause d’une béquille à la cuisse droite. Résultat : tous les regards étaient tournés vers le fils de LeBron James, et le gamin a enfin trouvé la cible !

Dans une rencontre remportée 87-86 par les Lakers, Bronny James a mis fin à son longue disette à 3-points. Il inscrit son premier tir primé en première mi-temps, sur un tir en mouvement. Puis le second, en deuxième mi-temps, dans le corner. Très actif, le rookie des Lakers inscrit 12 points à 5 sur 11 aux tirs avec 2 sur 5 à 3-points. Avant cette rencontre, il en était à 0 sur 15 à 3-points !

« C’est juste une question de confiance » a-t-il expliqué en zone mixte. « Je me concentre sur le faire de jouer mon jeu, et le reste viendra… Ma père, mon père me soutiennent et m’encouragent, et ils me permettent de rester concentré sur moi-même, et ça joue beaucoup. »

À ses côtés, les Français Armel Traoré et Mohamed Diarra marquent 8 points chacun. En 21 minutes, le grand-frère de Nolan ajoute 2 interceptions, 1 rebond et 1 passe. Pour sa part, l’ancien intérieur de North Carolina State prend 3 rebonds et distribue 1 passe en 11 minutes.

Côté Atlanta, le plus en vue est Jarkel Joiner. Ancien coéquipier de Mohammed Diarra à l’université, il inscrit 17 points avec un joli 4 sur 7 à 3-points.

Atlanta / 86 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Mo. Gueye 16 4/6 2/3 0/0 1 2 3 1 0 0 3 0 +4 10 9 E. Matthews Jr. 14 0/1 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 2 0 +1 0 1 M. Wood 27 4/10 2/6 0/0 2 2 4 1 5 0 2 1 -8 10 8 R. Baker 22 5/13 1/6 6/7 1 2 3 1 1 1 0 1 -9 17 14 K. Wallace 24 4/7 2/4 3/5 1 0 1 5 3 3 4 2 +3 13 15 J. Joiner 24 6/12 4/7 1/2 1 4 5 4 0 2 1 0 -5 17 20 M. Norris 17 3/6 3/5 0/0 3 5 8 0 1 0 2 1 -6 9 13 J. Bowden 30 0/4 0/3 6/6 0 5 5 3 5 1 1 0 +6 6 10 E.J. Liddell 26 1/8 0/4 2/4 1 6 7 2 2 0 2 1 +9 4 3 27/67 14/38 18/24 10 28 38 19 17 7 17 6 86 93 LA Lakers / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Castleton 24 8/9 0/0 1/1 4 8 12 6 2 2 5 0 -9 17 31 A. Traore 21 3/4 0/1 2/2 0 1 1 1 6 2 1 0 -1 8 10 M. Lewis 23 3/12 1/3 1/4 0 3 3 1 1 1 0 2 -5 8 3 B. James 24 5/11 2/5 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 -10 12 7 S. East II 26 3/7 0/1 0/0 1 4 5 6 4 0 2 0 +5 6 11 M. Diarra 11 3/5 1/2 1/2 1 2 3 1 3 0 0 0 +4 8 9 Q. Olivari 17 2/7 1/6 1/1 1 0 1 0 3 0 1 0 +6 6 1 T. Kuhse 23 2/8 2/4 0/0 1 2 3 4 2 3 2 0 +12 6 8 V. Valerio-Bodon 12 0/1 0/1 2/2 2 4 6 2 0 0 2 0 -1 2 7 B. Hinson 19 5/13 4/10 0/0 1 0 1 2 3 1 0 0 +4 14 10 34/77 11/33 8/12 11 25 36 23 25 10 14 2 87 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.