Josh Giddey, Patty Mills, Joe Ingles, Matthew Dellavedova, Danté Exum, Josh Green, Nick Kay, Jock Landale, Duop Reath, Dyson Daniels, Will Magnay et Jack McVeigh.

Voilà donc les 12 joueurs que Brian Goorjian, le sélectionneur australien, a décidé d’emmener aux JO de Paris.

La surprise est venue de l’absence de Matisse Thybulle, qui semblait être un des cadres de la sélection. Mais après la dernière Coupe du monde ratée, les Boomers n’ayant pas atteint les quarts de finale, le technicien en chef voulait une rotation claire. En limitant les possibles tensions entre joueurs aux profils similaires…

« Il y a eu une grosse discussion quant aux minutes des remplaçants » explique Brian Goorjian. « Les équipes que j’ai vues qui ont vraiment eu des difficultés pendant ma participation aux Jeux olympiques, et qui ont déçu, c’est lorsque les 10e, 11e et 12e (joueurs de la rotation) sont sur le banc et qu’ils se demandent pourquoi ils ne jouent pas. Ensuite, vous avez les 9e, 8e et 7e qui doivent se partager les minutes, et aucun d’entre eux n’est content. »

Trop similaire à Dyson Daniels, Josh Green ou Danté Exum ?

Pour le sélectionneur, l’arrière/ailier de Portland était ainsi dans le même rôle que Dyson Daniels, Josh Green ou encore Danté Exum, soit des défenseurs qui n’écartent pas vraiment le jeu. Et qui sont donc difficiles à associer.

« Cela faisait partie de la discussion pour Matisse. Vous avez quatre joueur qui ont ce rôle de défenseur, qui courent, qui mettent la pression sur le ballon. Nous avons senti que nous devions nous séparer de l’un d’eux. »

Pour Brian Goorjian, faire cette sélection fut « le choix le plus dur » de sa carrière de sélectionneur. En particulier à cause du calendrier resserré, qui oblige à faire des choix très tôt dans la préparation.

« Aller dans cette salle et couper ces cinq joueurs cette semaine… Il y a quelque chose qui vous prend aux tripes et qui est pire que la pression du jeu » conclut-il ainsi. « Ce sont des gars auxquels vous êtes attachés, des gars auxquels vous tenez, des joueurs NBA. C’était vraiment difficile. »

Mais l’Australie ne peut pas se permettre de connaître de retards à l’allumage. Menés par Josh Giddey, les Boomers sont ainsi dans le groupe A, potentiellement le « groupe de la mort », avec déjà le Canada, mais aussi les vainqueurs des TQO d’Athènes et de Valence. Donc les vainqueurs des rencontres Grèce – Croatie et Espagne – Bahamas…