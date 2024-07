Kai Jones obtient une nouvelle chance avec les Clippers

Kai Jones s’accroche à son rêve de NBA. Shams Charania rapporte que l’intérieur vient de s’entendre avec les Clippers pour la signature d’un contrat non-garanti. Celui-ci obtient donc une opportunité de gagner sa place dans l’effectif californien pour l’année prochaine… même si celui-ci affiche complet pour l’instant.

Il s’agit de la deuxième opportunité du genre à Los Angeles pour le joueur de 23 ans, déjà recruté à la mi-avril dernier en amont des playoffs. Le pivot, passé par les Sixers quelques semaines auparavant, n’avait finalement pas été utilisé par Tyronn Lue.

Le natif des Bahamas n’a pas foulé le moindre parquet NBA la saison dernière, et n’a fait que deux apparitions en G-League pour 11 points et 7.5 rebonds de moyenne. À voir s’il parvient à trouver de la stabilité avec les Clippers.

On rappelle que le 19e choix de la Draft 2021 a précédemment été coupé par les Hornets après des déclarations pour le moins étranges sur les réseaux sociaux.

« Je pense que j’essayais de faire taire les voix négatives dans ma tête parce que, pour être honnête, je ne voulais pas mourir. C’était l’une des premières personnes de ma famille que je voyais mourir comme ça. Je me suis dit : ‘Quoi ? Je ne veux pas mourir. Je veux vivre pour toujours.’ J’essaie de prier très fort et les voix dans ma tête me disent : ‘Tu sais, tu pourrais mourir si tu ne t’accroches pas à la vie’ », tentait d’expliquer Kai Jones en mars dernier, alors qu’il avait perdu plusieurs membres de sa famille durant cette période compliquée.