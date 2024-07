Le retour de la Nike GT Jump 2

Fidèle à son ADN, la Nike GT Jump 2 termine la saison en douceur avec ce coloris « Photon Dust ». Pour rappel, la ligne « Jump » de la collection Nike GT met l’accent sur la qualité du confort, avec pour cette deuxième paire une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur de la semelle, deux unités Air Zoom rondes à l’avant du pied, mais aussi du Pebax, le tout étant complété par une bonne dose de mousse « Nike React » au niveau du talon.

Pour ce coloris, la tige principalement blanche est assortie d’accents dorés, sur la languette, le talon, ou encore le Swoosh. La semelle intermédiaire blanche est quant à elle assortie d’un revêtement extérieur avec du violet pâle.

La Nike GT Jump 2 « Photon Dust » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 220 euros.

Notre verdict de la Nike GT Jump 2

Avec la version « Jump » de la série « Air Zoom GT », Nike a voulu pousser l’aspect confort à son paroxysme et a poursuivi sur cette idée pour cette nouvelle mouture. Comme on pouvait s’y attendre, le résultat est certes très confortable et très agréable. Mais les efforts consentis offrent-ils un gain de confort significatif par rapport à d’autres modèles ? La question demeure. On peut se dire qu’une mousse Nike React sur toute la longueur agrémentée de quelques gadgets dont la marque à la virgule a le secret aurait pu tout aussi bien faire l’affaire. Les points positifs sont nombreux, mais tout reste question de compromis, et aussi du profil de joueur pour lequel ce modèle semble plus destiné.