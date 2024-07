Décès de George Andrews, pionnier du métier d’agent sportif

Isiah Thomas parle de lui comme d’un « géant », d’un « super-agent ». George Andrews, l’un des pionniers dans le monde de la représentation sportive, est décédé à l’âge de 74 ans.

Inconnu du grand public, le natif de la région de Chicago a pourtant été dans l’ombre de certains des plus grands noms de la planète basket : Magic Johnson, Isiah Thomas, Doc Rivers, Mark Aguirre, Reggie Theus…

« George était une figure légendaire et révolutionnaire dans le domaine, avec sa façon de concevoir la représentation des joueurs et la négociation. Il nous a aidés, comme joueurs, à être plus que de simples basketteurs. Grâce à George, Magic et moi avons acheté une station de radio à Denver et des biens immobiliers à Palm Springs. On avait une longueur d’avance, et c’est parce que George n’était pas un agent comme les autres. George était comme un père pour ses joueurs », qualifie Thomas, né à Chicago aussi.

Comme le raconte le Chicago Tribune, Andrews a toujours été un fan des Bulls, mais il a surtout ressenti de la peine pour des joueurs tels que Cliff Pondexter, une star universitaire qui a été choisie par la franchise de Chicago au premier tour de la Draft en 1974 (16e choix). Pondexter avait un grand besoin d’argent au début de sa carrière, et les Bulls lui avaient proposé… un prêt s’il renonçait à certaines protections contractuelles.

Comme les joueurs n’étaient pas représentés à l’époque, Pondexter a accepté. Il s’est rapidement blessé (saison rookie blanche) et a été remercié après trois saisons sans relief avec les Bulls, qui ont alors demandé à être remboursés. Marqué par cette expérience, George Andrews s’est alors juré d’être le porte-parole des joueurs.

Un appui clé pour les joueurs de Chicago

« Je placerais George au panthéon des grands de ce secteur, parmi les pères fondateurs de nos agents. On pense à David Falk, à Arn Tellem, les agents les plus importants. George était leur prédécesseur. Il avait une pensée très créative, était un négociateur implacable, parlait à un kilomètre à la minute », se souvient Ron Klempner, dirigeant au sein du syndicat des joueurs.

Andrews, qui a contribué à ouvrir la première grande ère des athlètes de Chicago en NBA avant l’arrivée de Michael Jordan, a œuvré dans d’autres sports. Mais le basket était son premier amour. L’agent a d’ailleurs été GM adjoint pendant deux ans pour les Grizzlies de Vancouver/Memphis et, plus récemment, a été conseiller des Raptors ou de Chris Finch chez les Timberwolves.

« George a été formidable pour moi. Il est en quelque sorte le parrain des agents de Chicago pour les jeunes de la ville. Ce qui m’a frappé chez George, c’est qu’il était agent, mais qu’il avait une attitude paternelle à notre égard. C’était très important pour une bande de jeunes naïfs venant de Chicago et entrant dans le monde impitoyable du sport et du basket NBA. Si vous étiez à Chicago, la probabilité que vous soyez représenté par George ou influencé par lui était quasiment de 100% », termine Doc Rivers.