Comme prévu, le Thunder prolonge Aaron Wiggins et Isaiah Joe

Ils avaient été libérés ensemble, et ils sont désormais prolongés ensemble. The Athletic annonce ainsi que Aaron Wiggins et Isaiah Joe viennent tous deux de rempiler avec Oklahoma City.

Pour le premier, c’est via un contrat de 47 millions de dollars sur cinq ans, tandis que le second rempile pour 48 millions de dollars sur quatre ans !

De quoi s’inscrire dans le projet à long terme de Sam Presti au Thunder, alors que les deux arrières se sont imposés comme des soldats essentiels pour Mark Daigneault. Isaiah Joe a ainsi compilé 8.2 points par match avec un très bon 41% de réussite à 3-pts, quand Aaron Wiggins ajoutait 6.9 points de moyenne, à 56% de réussite au shoot.

Tous deux âgés de 25 ans (Isaiah Joe les fêtera demain), ils vont donc continuer d’entourer Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren et le reste du noyau dur de l’équipe dans son ascension.

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 19 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 16 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 7.0 Total 198 19 51.4 39.4 78.0 0.9 2.0 2.9 1.2 1.5 0.6 0.8 0.2 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 41 9 36.1 36.8 75.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHL 55 11 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.4 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 19 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 Total 247 16 42.7 39.7 84.1 0.3 1.5 1.8 1.0 1.1 0.5 0.5 0.2 6.8

