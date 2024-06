Les Rockets ne lâchent pas Jae’Sean Tate

À l’approche de la free agency, ESPN continue de faire pleuvoir les différentes décisions des joueurs et franchises concernant les options. En l’occurrence, c’est au tour des Rockets d’activer la « team option » de Jae’Sean Tate pour la saison prochaine.

L’ailier de 28 ans touchera donc 7.6 millions de dollars en 2023–24… mais rien ne dit qu’il les percevra à Houston, puisque les dirigeants texans ont l’intention de se montrer actifs durant l’été et un transfert n’est pas à exclure (Kevin Durant ?), puisque ce contrat est plutôt attractif.

D’autant que Jae’Sean Tate, qui n’est maintenant plus titulaire chez les Rockets, reste sur une saison globalement décevante dans une équipe plus ambitieuse : 4.1 points et 3.0 rebonds de moyenne, à 47% au shoot (dont 30% à 3-points), pour « seulement » 16 minutes de jeu. Lui qui, lors de ses deux premières années dans la ligue, tournait à près de 12 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception de moyenne dans le cinq de départ. Mais les résultats ne suivaient alors pas…

Jae'sean Tate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 70 29 50.6 30.8 69.4 1.9 3.5 5.3 2.5 3.2 1.2 1.4 0.5 11.3 2021-22 HOU 78 26 49.8 31.2 70.7 1.7 3.7 5.4 2.9 3.7 0.9 1.8 0.5 11.8 2022-23 HOU 31 22 48.0 28.3 72.5 1.3 2.5 3.8 2.7 3.4 0.7 1.5 0.2 9.1 2023-24 HOU 65 16 47.2 29.9 66.7 0.9 2.1 3.0 1.0 2.1 0.7 0.6 0.2 4.1 Total 244 24 49.5 30.6 70.2 1.5 3.0 4.6 2.3 3.1 0.9 1.3 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.