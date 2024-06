Le Magic libère Joe Ingles… pour mieux le re-signer ?

Orlando avait jusqu’à ce samedi pour activer, ou non, la « team option » de son vétéran Joe Ingles et ESPN rapporte ainsi que la franchise floridienne a choisi de ne pas lui garantir les 11 millions de dollars qu’il était censé toucher la saison prochaine.

Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à ce que l’Australien change d’équipe, puisque le Magic devrait rapidement lui proposer un nouveau contrat à l’ouverture de la free agency. Sans doute moins coûteux et sur plus d’un an.

À 36 ans, Joe Ingles n’envisage donc pas de prendre sa retraite ou de rentrer au pays, mais plutôt de rempiler pour une 11e saison dans la ligue. Particulièrement apprécié dans le vestiaire floridien, avec sa bonne humeur et son professionnalisme, l’ailier sort d’un exercice 2023–24 à 4.4 points, 3.0 passes et 2.1 rebonds de moyenne en sortie de banc.

Utilisé avec parcimonie par Jamahl Mosley (17 minutes de temps de jeu, sur 68 matchs), « Slow Mo Joe » n’en reste pas moins un cadre de la rotation d’Orlando et son expérience est précieuse auprès des jeunes joueurs de l’effectif. Cela s’est vu en playoffs, malgré l’élimination du Magic au premier tour.

Joe Ingles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 79 21 41.5 35.6 75.0 0.3 1.9 2.2 2.3 1.6 0.9 1.2 0.1 5.0 2015-16 UTH 81 15 42.6 38.6 72.2 0.2 1.6 1.9 1.2 1.2 0.7 0.8 0.1 4.2 2016-17 UTH 82 24 45.2 44.1 73.5 0.3 2.9 3.2 2.7 2.0 1.2 1.3 0.1 7.1 2017-18 UTH 82 31 46.7 44.0 79.5 0.3 3.9 4.2 4.8 2.2 1.1 1.9 0.2 11.5 2018-19 UTH 82 31 44.8 39.1 70.7 0.4 3.6 4.0 5.7 2.2 1.2 2.4 0.2 12.1 2019-20 UTH 72 30 44.5 39.9 78.7 0.4 3.5 3.9 5.2 2.1 0.9 2.0 0.2 9.8 2020-21 UTH 67 28 48.9 45.1 84.4 0.4 3.2 3.6 4.8 1.8 0.7 1.8 0.2 12.1 2021-22 UTH 45 25 40.4 34.7 77.3 0.3 2.6 2.9 3.5 1.8 0.5 1.0 0.1 7.2 2022-23 MIL 46 23 43.5 40.9 85.7 0.3 2.5 2.8 3.3 1.6 0.7 1.2 0.1 6.9 2023-24 ORL 68 17 43.6 43.5 82.4 0.3 1.8 2.1 3.0 1.3 0.6 1.0 0.1 4.4 Total 704 25 44.8 41.0 77.4 0.3 2.8 3.1 3.6 1.8 0.9 1.5 0.1 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.