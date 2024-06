Les Knicks engagent l’ancien préparateur physique de Team USA et des Mavericks

Référence de la préparation physique aux Etats-Unis, au point d’avoir accompagné Team USA de 2005 à 2012 mais surtout les Mavericks depuis 2004, Casey Smith va rejoindre les Knicks ! Selon Marc Stein, il va occuper le poste de « vice-président de la médecine sportive », et après une fin de saison pourrie par les blessures, on imagine que la direction des Knicks souhaite revoir l’ensemble de son programme de préparation physique.

Aux Mavs depuis vingt ans, Casey Smith avait été écarté par la nouvelle direction il y a un an. Proche de Dirk Nowitzki et Jason Kidd, mais aussi Luka Doncic qu’il accompagnait souvent en Slovénie, on lui avait demandé de ne plus accompagner les joueurs au quotidien, et de ne plus être présent sur le banc et dans les vestiaires les jours de match.

Une mise au placard en attendant la fin de son contrat, cet été. Du côté des Knicks, on a donc attendu qu’il soit libre de tout contrat pour l’engager, et Casey Smith va retrouver Jalen Brunson, qu’il a connu aux Mavericks.