Jaylen Brown, cherche bague désespérément

En attendant de recevoir sa première bague de champion NBA lors de la reprise de la NBA en octobre prochain, Jaylen Brown a profité de la parade pour fêter le 18e titre des Celtics afin de porter une bague de sa propre collection, personnalisée au nom de sa fondation « 7uice ».

Un beau petit bijou entre or et diamants, comportant le logo « 7uice » en blanc et vert en son centre… que la superstar de Boston a malheureusement perdu au cours des festivités ! Lorsqu’il s’en est rendu compte, le MVP des Finals a posté une story Instagram pour en informer sa communauté, assurant qu’il offrirait une « grosse récompense » à quiconque lui ramènerait.

« Grosse récompense pour quiconque trouve cette bague. Perdue à la parade. Si vous la trouvez, faites-le moi savoir s’il vous plaît », a-t-il écrit en postant deux photos de la bague perdue.

On ne sait pas quel sera le montant de la récompense mais on peut compter sur la générosité de Jaylen Brown pour faire un beau geste envers celui ou celle qui lui ramènera sa bague à l’effigie de sa fondation, qui lui sert également de nom de marque pour la promotion de ses créations vestimentaires. Le prix de la bague non plus n’est pas connu pour l’instant, mais pourrait se chiffrer en dizaines de milliers de dollars, sans compter sa valeur sentimentale inestimable ! De quoi pousser Jaylen Brown à faire son maximum pour essayer de la retrouver.

Le joueur des Celtics va toutefois devoir suivre l’évolution des investigations à distance puisqu’il se trouvait dimanche à Paris pour la « fashion week ».

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.