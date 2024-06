Rich Paul réfute l’idée d’un package familial LeBron/Bronny

Le cas Bronny James est si particulier que les rumeurs se multiplient sur son sujet à l’approche de la Draft.

Pourquoi le fils de LeBron James n’a-t-il effectué que deux « workouts », avec les Lakers (17e et 55e choix) et les Suns (22e choix) ? Son agent, Rich Paul, répond à ESPN que c’est une stratégie assumée et réfléchie.

« Ce n’est pas nouveau », explique ainsi le patron de Klutch Sports. « L’objectif est de trouver une équipe qui apprécie votre gars et d’essayer de le faire arriver là. Il est important de comprendre le contexte et de réaliser que cela a toujours été la stratégie pour beaucoup de mes clients au fil des ans, en particulier ceux qui avaient besoin de se développer comme Bronny. Ce que je fais est réfléchi. »

Rich Paul assure d’ailleurs qu’il ne devrait pas y avoir d’autres workouts pour Bronny James d’ici la Draft. Mais l’agent affirme que l’intérêt de Phoenix pour le fils n’a rien à voir avec le père…

Minnesota, Dallas et Toronto aussi intéressés ?

« LeBron ne se soucie plus de jouer avec Bronny » explique-t-il carrément. « Si ça arrive, ça arrive. Si ça n’arrive pas, tant pis. Il n’y a pas d’accord tacite qui garantisse que si les Lakers récupèrent Bronny à la 55e place, il [LeBron] y signera à nouveau. Si c’était le cas, je les forcerais à le choisir avec le 17e choix. Nous n’avons pas besoin de levier. Les Lakers peuvent très bien sélectionner Bronny sans que LeBron n’y re-signe. Et LeBron n’ira pas non plus à Phoenix au contrat minimum. Nous pouvons écarter cela dès maintenant. »

En tout cas, l’agent est persuadé que son client, malgré les doutes sur sa cote, obtiendra un contrat garanti.

« Il y a d’autres équipes qui adorent Bronny. Minnesota, Dallas, Toronto. Si ce n’est pas les Lakers, ce sera un autre club. Minnesota aimerait tester Bronny, mais je ne sais pas qui seront les propriétaires. Nico Harrison (le GM des Mavericks) est comme un oncle pour Bronny. Si les Lakers ne le prennent pas avec le 55e choix, Dallas le choisira avec le 58e choix et lui donnera un contrat garanti. Masai (Ujiri, le président des Raptors) l’adore. Il pourrait le prendre sans l’avoir vu avec le 31e choix. Ces équipes ne misent pas tout sur les workouts ».