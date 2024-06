Klay Thompson présent au camp des Bahamas !

L’été s’annonce chargé pour Klay Thompson, qui va devoir peser le pour et le contre entre une prolongation aux Warriors, ou une nouvelle aventure, à Orlando ou ailleurs.

Pour pimenter le tout, le shooteur de Golden State va également se rendre auprès de l’équipe nationale des Bahamas, qui s’apprête à débuter sa préparation pour son Tournoi de Qulification Olympique en Espagne. Le premier rassemblement va avoir lieu à Houston cette semaine, et selon The Athletic, Klay Thompson serait de la partie en tant qu’ambassadeur symbolique, ou au mieux comme « sparring partner » de luxe. Champion du Monde en 2014 et champion olympique avec Team USA en 2016, il pourrait se voir accorder, un jour, une dérogation par la fédération américaine pour porter un jour le maillot ciel, noir et jaune.

Mais pas dans l’immédiat, puisque sa priorité reste la suite qu’il va donner à sa carrière en NBA, et que la FIBA a déjà fait un gros cadeau à la sélection en permettant à Eric Gordon de la rejoindre.

Deandre Ayton, Buddy Hield, Eric Gordon…

Pour l’heure, Klay Thompson s’en tiendrait donc à un rôle de l’ombre durant ce stage avant de voir la sélection bahaméenne s’envoler vers la Grèce pour disputer deux matchs amicaux face au Monténégro et à la Grèce les 25 et 27 juin prochains, afin d’être prêt pour le TQO de Valence, à partir du 2 juillet. Pour rappel, le TQO de Valence est composé de l’Espagne, l’Angola, et le Liban dans la poule A, et des Bahamas, la Finlande et la Pologne dans la poule B, et seul le vainqueur validera son ticket pour les JO de Paris.

Même s’il n’a jamais joué pour les Bahamas, Klay Thompson est particulièrement proche de la sélection. Au-delà du fait que son père, Mychal Thompson, y est né, le sélectionneur des Bahamas n’est autre que Chris DeMarco, assistant de longue date des Warriors et proche du « Splash Brother ». Son frère, Mychel Thompson fait également partie du staff. Enfin, c’est son sponsor, « Anta Sports », qui est l’équipementier officiel de la sélection bahaméenne.

Pour rappel, la sélection bahaméenne ne s’est jamais aussi bien portée, emmenée par les NBAers Eric Gordon, Buddy Hield et Deandre Ayton, attendus pour le TQO, peut-être avec un également Kai Jones. Il sera intéressant de voir jusqu’où cette colonne vertébrale pourra mener les Bahamas lors du tournoi de qualification olympique.