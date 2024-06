New Balance sort une Two WXY V4 pour Jamal Murray

Malgré l’élimination des Nuggets dès la demi-finale de conférence des playoffs, New Balance a choisi de mettre à nouveau Jamal Murray sur le devant de la scène en dévoilant une nouvelle Two WXY V4 « Red Arrow ».

La tige arbore deux teintes de marron avec des finitions en doré. Les contours du logo New Balance sur l’empeigne apparaissent ainsi en doré. C’est également le cas du logo du meneur de Denver, un « JM » traversé par une flèche, présent sur le talon.

Cette New Balance « Red Arrow » est annoncée pour le 17 juin au prix de 120 dollars.

Notre verdict de la Two WXY V4

Contrairement à sa plus récente collection « Fresh Foam », qui a dû être revue en cours de route, New Balance maîtrise clairement son sujet en arrivant à la quatrième version de la « TWO WXY ».

Le design a été affiné par rapport aux versions précédentes, la tige est soignée, et la semelle envoie du très lourd, avec sa composition inédite entre « Fuel Cell » et « Fresh Foam X » offrant confort et réactivité, quel que soit le type d’appui. C’est simple, la TWO WXY V4 coche toutes les bonnes cases.

On n’est pas loin du coup de cœur, c’est en tout cas une très bonne surprise qui vient confirmer le retour aux affaires de l’équipementier américain, qui sait définitivement y faire avec les chaussures dédiées à la pratique du basket.