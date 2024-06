Mike Hopkins quitte la NCAA pour le banc des Suns

Il n’a pas du tout le même CV que Dan Hurley, et il n’était pas pressenti pour être « head coach », mais Mike Hopkins a décidé de quitter la NCAA pour rejoindre la NBA. Selon ESPN, l’ancien coach de l’université de Washington a accepté un poste d’assistant aux Suns, et il travaillera sous les ordres de Mike Budenholzer. Il rejoint ainsi Chaisson Allen, Chad Forcier, Vince Legarza et David Fizdale.

Formé à Syracuse avec le mythique Jim Boeheim, Mike Hopkins s’est fait un nom comme « head coach » à Washington avec deux trophées de meilleur coach de la Pac-12. C’était en 2018 et 2019 avec un second tour du NIT, puis une qualification pour le tournoi NCAA après avoir remporté le titre de conférence.

Mais la suite sera moins glorieuse, et malgré une prolongation de six ans en 2019, sa direction a choisi de s’en séparer en mars dernier, et Mike Hopkins va donc connaître sa première expérience en NBA. À 54 ans, il va connaître sa première expérience en NBA après 29 ans sur les bancs universitaires.