Malgré A’ja Wilson, les Las Vegas Aces tombent encore, face aux Los Angeles Sparks

Aj’a Wilson réalise un grand début de saison sur le plan individuel. Meilleure marqueuse (28.3), meilleure rebondeuse (11.8) et meilleure contreuse (3.0, à égalité avec Ezi Magbegor) du début de campagne, l’intérieure a encore réalisé une grande performance la nuit dernière, face aux Los Angeles Sparks.

Le problème, c’est que son énorme ligne de stats (31 points à 10/17 au tir dont 2/2 de loin, 8 rebonds, 5 passes décisives, 6 contres et 2 interceptions) n’a pas suffi pour les doubles tenantes du titre, battues 96-92 par les Los Angeles Sparks de Dearica Hamby (18 points, 10 rebonds, 5 passes) et Rickea Jackson (16 points).

Pour Las Vegas, c’est une quatrième défaite sur les neuf premiers matchs de la saison, la deuxième sur les trois matchs disputés dans le cadre de la « Commissioner’s Cup », ce qui place l’équipe à la 5e place (sur six) à l’Ouest…

Ne pas lâcher

« Nous devons juste continuer à jouer de la bonne manière. C’est à la joueuse suivante de prendre le relais », explique Becky Hammon, obligé de faire sans deux titulaires, Chelsea Gray et Jackie Young. « C’est comme ça. Personne ne s’apitoie sur notre sort… Cela n’a pas de sens de s’apitoyer sur notre sort ».

Avec une Kelsey Plum à 24 points, les Aces avaient pourtant démarré fort, par un 14-0 qui a mis Cameron Brink (8 points à 2/8 au tir, 6 rebonds et 5 contres) et compagnie dans les cordes. Mais Los Angeles, grâce à sa domination au rebond (36-23) et son banc (40 points à 17), a renversé la tendance pour finalement l’emporter.

« J’aime le fait que nous n’ayons pas cédé ce soir », assurait A’ja Wilson, qui se voulait positive. « J’ai l’impression que nous pourrions nous asseoir et dire : ‘Nous n’avons pas Jackie [Young], nous n’avons pas Chelsea [Gray]’, mais nous ne le faisons pas. Nous allons prendre les choses à bras-le-corps et nous battre tous les soirs ».