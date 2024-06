« Cet automne, je vais amener mes talents à South Beach et rejoindre le Miami Heat. » C’est avec ces quelques mots et cette formulation surprenante que LeBron James a annoncé « The Decision » et secoué le monde de la NBA le 8 juillet 2010. Des mots qui ont à la fois mis fin à la free agency la plus folle de l’histoire de la NBA, et marqué le début de l’ère du chaotique « Big Three » de Miami.

Tout était dingue lors de cet été 2010. Le contexte, avec une superstar sur le marché. La manière, avec une annonce en direct à la télé comme personne ne l’avait jamais fait. Dans la salle, parmi les jeunes spectateurs, il y avait Donovan Mitchell alors âgé de 13 ans…

Et puis il y a les retombées. Avec un LeBron James passé en quelques secondes de jeune superstar sympathique à grand méchant de la NBA.

Un été fou sur lequel on revient dans cet épisode d’Histoire(s) de basket.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi. Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir le jour où LeBron James est devenu une superstar ou combien coûte une bague de champion NBA ?

L’épisode – The Decision, LeBron James et l’été dingue de 2010

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d