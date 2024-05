Dwyane Wade lance une plateforme en ligne en soutien des jeunes transgenres

« S’il y a une chose que tu voudrais voir changer dans cette communauté, qu’est-ce que ce serait ? » Cette question, Dwyane Wade l’a posée à sa fille, Zaya. Âgée de bientôt 17 ans, celle-ci s’est déclarée transgenre en 2020, alors qu’une législation anti-transgenre était d’actualité en Floride et dans d’autres États, qui a poussé de nombreux adultes transgenres à déménager.

La famille Wade a ainsi vendu sa maison de Floride l’année dernière et s’est depuis installée en Californie. « Nous avons fait tant de choses formidables ici que ce n’était pas facile de partir. Mais la communauté n’était pas là pour Zaya, ni pour nous », regrette l’ancienne légende locale.

L’ancien arrière du Heat a profité de son passage en Floride, pour la réception d’un prix, pour mettre le sujet sur la table. Et annoncé la création de Translatable, une nouvelle communauté en ligne conçue pour soutenir les enfants transgenres et leurs familles.

En réponse à la question posée, sa fille a considéré que les adultes devaient prendre leurs responsabilités. « C’est nous qui sommes concernés, ce ne sont pas les enfants. C’est nous. Elle a donc voulu créer un espace où les parents et leurs enfants se sentiraient en sécurité. C’est ce qu’est Translatable, et c’est son bébé », poursuit Dwyane Wade.

L’argent du prix utilisé

Ce dernier espère que cette plateforme, financée par la Wade Family Foundation, offrira un moyen de « soutenir la croissance, la santé mentale et le bien-être, et que cet espace suscitera davantage de conversations menant à une meilleure compréhension et acceptation ». Il a indiqué qu’il utiliserait pour Translatable les 250 000 dollars de financement qui accompagnent le prix Elevate Prize Catalyst Award, dont il a été bénéficiaire.

Cette récompense aide ses lauréats, parmi lesquels les acteurs Matt Damon et Michael J. Fox et la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, à amplifier leur travail philanthropique en utilisant les ressources et les relations de la fondation pour inspirer davantage de donateurs et de sympathisants.

« Nous comprenons que, dans cet État, tout le monde ne pense pas de la même façon. Comme pour la plupart des choses dans la vie, quand vous apprenez à les connaître, vous êtes plus à même d’être compréhensif. Donc, si vous ne voulez pas les connaître, vous restez ignorant dans un certain sens », conclut Dwyane Wade.