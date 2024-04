Usman Garuba prend la dernière place de l’effectif des Warriors

Juste avant la fin de la saison régulière, et leur match contre le Jazz ce dimanche, les Warriors bouclent leur effectif en offrant leur 15e et dernier contrat standard à Usman Garuba, indique The Athletic.

Depuis septembre dernier, le jeune intérieur espagnol disposait d’un « two-way contract » avec la franchise californienne, après avoir été annoncé en Espagne dans la foulée de ses départs de Houston, Atlanta et Oklahoma City en l’espace de deux mois.

Sélectionné en 23e position à la Draft 2021, Usman Garuba n’est pas encore parvenu à s’imposer aux États-Unis, malgré un profil qui a de quoi séduire et fonctionner dans le jeu NBA. Comparé à Draymond Green, il est apparu à seulement cinq petites reprises avec Golden State cette saison, pour des statistiques faméliques.

C’est en G-League que le joueur de 22 ans a passé le plus clair de son temps, avec les Santa Cruz Warriors évidemment, pour 10.9 points, 8.8 rebonds, 1.6 passe, 1.6 contre et 1.0 interception de moyenne (à 65% au tir). La signature de ce nouveau contrat, qui ne s’étendra probablement pas au-delà de cet exercice, permet au champion d’Europe 2022 d’être éligible pour les playoffs, dans l’éventualité où les « Dubs » s’y qualifient grâce au play-in.

Usman Garuba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 24 10 43.2 25.0 71.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.5 2.0 2022-23 HOU 75 13 48.6 40.7 61.7 1.6 2.5 4.1 0.9 1.8 0.6 0.6 0.4 3.0 2023-24 GOS 5 3 20.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 Total 104 12 46.9 36.3 63.0 1.4 2.4 3.8 0.8 1.6 0.5 0.5 0.4 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.