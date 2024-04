Victor Wembanyama : « Pour une jeune équipe comme nous, cette victoire est énorme ! »

Grâce au phénomène Victor Wembanyama, le Frost Bank Center avait déjà eu quelques occasions de vibrer cette saison, mais ce succès face aux Nuggets restera sans doute comme la plus belle soirée de cet exercice 2023-2024. Face au champion en titre, rien ne laissait en effet envisager un tel scénario.

Pourtant auteurs d’une bonne première mi-temps, les Spurs s’étaient retrouvés relégués à -18 (50-68) après un gros coup de chaud de Jamal Murray (11 points en quatre minutes). Même chose en troisième quart-temps, avec cette fois un passage de folie de Victor Wembanyama, face à Nikola Jokic notamment, qui avait à peine permis de réduire l’écart à 13 longueurs (87-100).

Le toucher de Devonte’ Graham

Et puis la magie a opéré, San Antonio est revenu, entre l’abattage de Wemby, les 3-points du quatuor Jones-Mamukelashvili-Champagnie-Graham, et deux ultimes paniers du dernier cité pour réaliser le hold-up parfait.

Avec un floater en transition à moins d’une seconde de la fin devant Jamal Murray, Devonte’ Graham a ainsi offert la victoire aux Spurs sur un plateau, en héros de cette fin de match renversante (121-120).

« J’avais pris un peu d’avance sur les autres car tout le monde était allé au rebond. J’espérais juste qu’il allait m’envoyer le ballon. Au début, je voulais shooter à 3-points, bien sûr, et puis je me suis dit qu’il fallait aller au cercle, essayer d’aller chercher une faute, alors qu’on était seulement à -1. Je suis juste reconnaissant que le ballon soit rentré », a-t-il déclaré.

La soirée a également été exceptionnelle pour Victor Wembanyama, au rendez-vous de son duel face à Nikola Jokic avec une belle ligne de stats à la clé (34 points, 12 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres).

Inspirant pour la suite

Sous les yeux de sa mère, le joyau des Spurs est passé par une fin de première mi-temps délicate, récoltant une faute technique au passage, avant de passer de la frustration à l’excellence, en livrant une séquence extraordinaire en troisième quart-temps : 17 points en trois minutes.

« Bien sûr, c’est difficile, surtout quand on joue face au premier. Mais il n’y avait rien d’inédit. Il y a plein de façons de réagir, mais mon état d’esprit à la mi-temps, c’était de me dire : « Comment vas-tu réagir après ça, quel genre de joueur es-tu ? », a-t-il confié après la rencontre.

Les Nuggets ont donc vu de quel bois Victor Wembanyama se chauffait, et c’est tout un groupe qui a suivi. Un groupe qui continue de bien grandir et voit ses efforts récompensés sur cette fin de saison avec un sixième succès sur ses dix derniers matchs, et la dernière place de la conférence Ouest laissée à Portland.

Une victoire pour construire l’avenir

A bien des égards, ce match plein face au champion vient marquer une nouvelle étape de franchie, et permet de se projeter sur la suite avec optimisme.

« Ça rend juste chaque victoire d’autant plus spéciale », a ajouté Wemby au sujet de l’évolution de ce jeune effectif. « On aime les choses comme ça. En tant qu’équipe qui grandit, une jeune équipe, c’est énorme pour nous. On va avoir besoin de ce genre de victoires dans le futur, mais notamment de grosses victoires comme celle-ci, contre les meilleures équipes, les premiers du classement ».

San Antonio aura l’occasion de bien conclure ce dimanche face à Detroit pour la dernière de la saison au Frost Bank Center.