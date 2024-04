Programme du soir | Une avant-dernière journée pleine d’enjeux !

Le calendrier a bien fait les choses puisque tout le monde est sur le pont ce soir, puis dimanche. A l’Ouest, des enjeux de la 1ère à la 10e place, et on suivra donc en particulier Spurs – Nuggets (aussi pour le duel Wemby-Jokic), Warriors – Pelicans, Wolves – Hawks et surtout Kings – Suns (4h30 sur beIN Sports 1). Cette dernière rencontre permettra d’éclaircir la situation pour le « play-in ».

A l’Est, les Bucks défendent leur 2e place chez le Thunder, qui se bat pour la 1ère place à l’Ouest ! Autre affiche de choix : Pacers – Cavaliers avec une place dans le Top 6 en jeu. Sans oublier la rencontre entre les Sixers et le Magic (1h00 sur beIN Max 4).

Bref, beaucoup, beaucoup d’intérêt dans cette avant-dernière journée !

Programme complet

01h00 | Philadelphie – Orlando (beIN Sports Max 4)

01h00 | Washington – Chicago

01h30 | Boston – Charlotte

01h30 | Cleveland – Indiana

01h30 | New York – Brooklyn

02h00 | Miami – Toronto

02h00 | Memphis – LA Lakers

02h00 | Minnesota – Atlanta

02h00 | OKC – Milwaukee

02h00 | San Antonio – Denver

02h30 | Dallas – Detroit

04h00 | Golden State – New Orleans

04h00 | Portland – Houston

04h30 | LA Clippers – Utah

04h30 | Sacramento – Phoenix