Même sans Trae Young, les Hawks s’accrochent à leur 10e place

Rien n’aura été facile pour les Hawks cette saison et la récente blessure de Trae Young n’a fait que compliquer les plans de l’équipe de Quin Snyder. Cette nuit encore face aux Cavs, eux aussi fortement diminués, il a fallu passer par toutes les émotions, avec la blessure de Jalen Johnson, touché à la cheville, puis surtout un troisième quart-temps aux airs de trou noir avec 40 points encaissés en 12 minutes !

Leur avance de 21 points a ainsi fondu comme neige au soleil, et la victoire se retrouvait menacée (87-89). Il a donc fallu tout le sang froid de Bogdan Bogdanovic et Saddiq Bey pour tirer les Hawks d’affaire. À eux deux, les « BB flingueurs » ont combiné 17 points dans le dernier acte afin de permettre à Atlanta de s’imposer 112-101.

Bogdanovic apporte création et adresse

« Ils ont tous les deux un peu senti ce dont l’équipe avait besoin à ce moment », s’est félicité Quin Snyder. « Saddiq Bey n’a pas hésité à 3-points, et il est aussi capable d’attaquer le cercle… Et Bogdanovic était déterminé à créer et pas simplement à shooter à mi-distance. J’ai également trouvé qu’il avait bien distribué le ballon ».

Dans le « money-time », les deux ont claqué des 3-points « clutch », mais il a toutefois fallu attendre la toute fin pour souffler, sur une nouvelle action initiée par Bogdan Bogdanovic qui s’est appuyé sur Clint Capela pour trouver Saddiq Bey sur une passe lobée qui a fait mouche (110-101). Cette fois, la State Farm Arena pouvait exulter.

« Ils ont tous les deux mis de gros tirs, et ce sont tous les deux des joueurs polyvalents, donc ils peuvent en faire beaucoup sur le terrain », a noté De’Andre Hunter, soulignant également leur importance suite à la sortie de Jalen Johnson. « Jalen est un gars qui pourrait presque tout faire sur un terrain. Donc quand tu perds quelqu’un comme ça, tout le monde doit s’unir et essayer de compenser ses statistiques ».

Vingt matchs pour conserver le Top 10

De son côté, Saddiq Bey a rappelé l’importance de la défense dans ce dernier quart-temps, durant lequel Atlanta a verrouillé l’attaque des Cavs avec seulement 12 points encaissés.

« Peu importe comment ça se passe en attaque, on a la capacité de contrôler notre effort défensif. On essaie juste de se concentrer de ce côté du terrain et d’être la meilleure équipe possible », a-t-il précisé.

À un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, l’heure est également à l’urgence pour ces Hawks qui vont faire le maximum pour rester dans le Top 10 et avoir ainsi une chance de prendre part aux playoffs.

« C’est la dernière ligne droite en ce moment, avec vingt derniers matchs, donc nous voulons gagner chaque match. Évidemment, c’est le cas tout au long de la saison, mais surtout en ce moment », a ajouté Saddiq Bey. « Parfois, les coups de sifflet ne vont pas dans notre sens, alors il faut se demander comment on peut répondre. C’est quelque chose que j’ai appris à l’université : l’attitude à adopter et essayer de remporter la victoire ».

À la lutte face aux Nets qui sont seulement trois victoires derrières eux, les Hawks vont maintenant aborder une série de six déplacements à l’Ouest en sept matchs (Memphis, Portland, Utah, LA Clippers, LA Lakers, Phoenix).