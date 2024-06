Saison finie pour Ben Simmons !

Les années se suivent et se ressemblent pour le malheureux Ben Simmons puisque les Nets viennent d’annoncer que sa saison est d’ores et déjà terminée !

Une fois de plus, c’est son dos qui lui joue des tours puisque le staff médical explique que le meneur australien va consulter des spécialistes et évaluer les options possibles pour soigner ce nerf pincé au niveau des lombaires, qui lui provoquent des douleurs dans une jambe.

Depuis plusieurs années désormais, Ben Simmons est sujet à des problèmes d’hernies discales et de nerfs pincés, et cette saison, il n’aura finalement joué que 15 matches… Depuis son arrivée aux Nets en février 2022, il n’a joué que 57 rencontres sur les quelque 190 matches possibles !

Une dernière année de contrat à 40 millions de dollars

Ce retour à l’infirmerie devrait le contraindre, une fois de plus, à faire une croix sur un été avec l’Australie, et on ne le verra donc pas aux Jeux olympiques. Ce qui, de toute façon, restait mal engagé après plusieurs saisons loin de la sélection.

Sur le plan contractuel, l’ancien meneur des Sixers possède une dernière année de contrat à 40 millions de dollars et il sera free agent à l’été 2025.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.