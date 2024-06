Greffé du cœur, Scot Pollard va promouvoir le don d’organes

« Mon cœur était une épave. Les médecins ont su immédiatement que j’étais proche de la mort quand ils ont retiré mon cœur. Je ne pense pas que j’aurais pu faire deux semaines de plus. »

Les mots de Scot Pollard sont forts. Cela fait désormais deux semaines qu’il a reçu un nouveau cœur, le sien ayant lâché, neuf jours après son hospitalisation. « Cela se détériorait tellement vite », poursuit-il. « La vitesse de l’intervention m’a sans doute sauvé la vie, je ne sais pas combien de temps j’aurais encore tenu. »

Avec sa taille (2m11) et sa corpulence, l’ancien joueur des Kings ne présentait pas le profil le plus évident pour trouver un donneur. Ce dernier est un héros aux yeux de Scot Pollard, qui a écrit une lettre à sa famille même si, pour des raisons de secret médical, il ne saura jamais qui était l’homme derrière cet organe.

« Je voudrais leur montrer que ce cœur survit et aide. Je voudrais montrer qu’il n’a pas donné son cœur pour rien », explique-t-il, dans son appartement de Nashville où il doit rester six à huit semaines afin de recevoir des soins. « J’espère qu’ils vont me tendre la main car j’aimerais les avoir pour le restant de mes jours. »

Maintenant qu’une nouvelle vie commence pour lui, à seulement 48 ans, il a décidé de dédier ses journées à un nouveau combat.

« Je vais ennuyer les gens pour qu’ils deviennent des donneurs. Ce sera mon projet pour le reste de ma vie », annonce l’ancien pivot de Sacramento, qui a déjà convaincu quelqu’un : sa femme. « Je n’ai jamais envisagé d’être une donneuse, je n’étais pas informée à ce sujet et j’avais quelques peurs sur ce processus », confie Dawn Pollard. « Dès que Scot a eu besoin d’un coeur, c’est devenu une réalité et je me suis immédiatement inscrite. J’en suis fière maintenant. Ça fait du bien de savoir qu’on peut aider quelqu’un à vivre. »

Scot Pollard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1997-98 DET 33 10 50.0 0.0 82.6 1.0 1.2 2.2 0.3 1.5 0.2 0.4 0.3 2.7 1998-99 SAC 16 16 54.1 0.0 69.6 2.4 2.8 5.1 0.3 2.6 0.5 0.3 1.1 5.1 1999-00 SAC 76 18 52.7 0.0 71.7 2.2 3.1 5.3 0.6 2.8 0.7 0.7 0.8 5.4 2000-01 SAC 77 22 46.8 0.0 74.9 2.3 3.8 6.0 0.6 2.7 0.6 0.9 1.3 6.5 2001-02 SAC 80 24 55.0 0.0 69.3 2.4 4.7 7.1 0.7 2.5 0.9 0.9 1.0 6.4 2002-03 SAC 23 14 46.0 0.0 60.5 2.0 2.6 4.6 0.3 2.2 0.6 0.7 0.7 4.5 2003-04 IND 61 11 41.2 0.0 57.1 1.1 1.6 2.7 0.2 1.8 0.4 0.4 0.4 1.7 2004-05 IND 50 17 47.3 0.0 67.3 1.7 2.4 4.1 0.4 2.5 0.6 0.6 0.5 3.8 2005-06 IND 45 17 45.5 0.0 76.3 1.6 3.2 4.8 0.5 2.6 0.8 0.6 0.4 3.8 2006-07 CLE 24 5 42.3 0.0 50.0 0.6 0.7 1.3 0.1 1.1 0.2 0.2 0.0 1.0 2007-08 BOS 22 8 52.2 0.0 68.2 0.6 1.1 1.7 0.1 2.0 0.1 0.2 0.3 1.8 Total 507 17 49.4 0.0 70.9 1.8 2.9 4.6 0.4 2.3 0.6 0.6 0.7 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.